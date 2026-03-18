Cazzu sorprende como modelo fitness y revela su rutina de ejercicio: ¡Prende las redes con impactante VIDEO!

La cantante Cazzu sumó una nueva faceta a su trayectoria al debutar como modelo fitness, una incursión que compartió a través de sus plataformas digitales y que la coloca en un terreno distinto al de la música, mostrando una etapa enfocada en el entrenamiento físico y la imagen.

No te pierdas: Nodal denunciado por ser “deudor alimentario” en el Día Internacional de la Mujer; así habría reaccionado

Cazzu fitness: la rutina de entrenamiento que lleva la cantante. / Redes sociales

¿Cómo debutó Cazzu como modelo fitness?

La cantante Cazzu fue parte de una sesión de entrenamiento en Napp Professional Dancers, espacio donde se compartieron fragmentos del proceso físico que acompaña su trabajo escénico. A través de redes sociales, desde el propio centro se difundió el momento con un mensaje que apunta al trabajo previo que no siempre es visible: “No todo lo que pasa en un show se ve. Horas de entrenamiento, cuidado del cuerpo y trabajo silencioso para poder sostener el nivel”.

En el mismo mensaje, firmado por Axel Napp, se hace referencia al seguimiento que han dado al proceso de la artista dentro de este espacio ubicado en Buenos Aires, dedicado al entrenamiento integral de bailarines.

“Ser parte del proceso de Cazzu es también ver todo lo que hay detrás: la disciplina, la exigencia y la decisión de profesionalizar cada detalle. Ahí es donde trabajamos” Napp professional dancers

Las imágenes muestran parte de la rutina enfocada en el acondicionamiento físico y la preparación corporal, elementos que forman parte de la dinámica de este tipo de centros. “Preparando el cuerpo, cuidándolo y ayudándolo a recuperarse para que pueda seguir rindiendo”, continúa el texto, que acompaña el registro del entrenamiento de la intérprete dentro de las instalaciones.

No te pierdas: ¡Cazzu no se echa para atrás! No se arrepiente de explotar contra canción de Rauw Alejandro que habla de Nodal

¡Nadie lo esperaba! Cazzu da giro y aparece como modelo fitness. / Redes sociales

¿Cómo es la rutina de ejercicio de Cazzu?

La rutina de ejercicio de Cazzu quedó registrada en una serie de imágenes compartidas desde Napp Professional Dancers, donde se observa parte del trabajo físico que acompaña su preparación. En uno de los momentos, la cantante aparece sobre una bicicleta fija, con la mirada al frente y el cuerpo inclinado hacia el manubrio, en una escena que muestra concentración durante el ejercicio cardiovascular.

En otras tomas, la intérprete de “Con otra” realiza trabajo de fuerza con ligas de resistencia, elevando los brazos por encima de la cabeza mientras mantiene el control del movimiento. También se le ve en posición de desplante sosteniendo mancuernas, con una pierna al frente y otra atrás, ejecutando el ejercicio dentro de un espacio equipado con máquinas y pesas.

La secuencia continúa con ejercicios funcionales, como el levantamiento de balón medicinal desde una posición en cuclillas, así como movimientos sobre colchoneta donde un entrenador acompaña la rutina, observando la postura y el desarrollo del ejercicio. Las imágenes muestran distintos momentos de la sesión, enfocada en resistencia, fuerza y control corporal dentro del entrenamiento.

No te pierdas: Cazzu revela por qué no trae a su hija a México: ¿Teme que Nodal se la quite? Esto reveló

¡Cazzu prende redes! Su debut como modelo fitness causa revuelo. / Redes sociales

¿Quién es Cazzu?

Cazzu es cantante, rapera y compositora, y su propuesta musical se ha desarrollado dentro de géneros urbanos como el trap, el R&B y el reguetón, además de integrar elementos del folclore. Nació el 16 de diciembre de 1993 en Fraile Pintado, Jujuy, Argentina, y sus primeros pasos en la música ocurrieron durante su adolescencia, cuando exploró la cumbia como punto de partida antes de consolidar su estilo.

Su reconocimiento llegó en 2017 con el lanzamiento de su álbum debut Maldade$ y su participación en el tema “Loca” junto a Khea y Duki. A partir de entonces, su trayectoria continuó con proyectos como Error 93, presentado en vivo en Buenos Aires, y Una niña inútil, donde incorporó referencias literarias en sus composiciones. También participó en producciones musicales y colaboraciones dentro y fuera de Argentina, además de presentarse en distintos escenarios y festivales.

En años posteriores, lanzó el álbum Nena Trampa y su edición deluxe, acompañado de una gira que incluyó presentaciones en varios países de América Latina. Más adelante, en 2025, dio a conocer Latinaje, un proyecto enfocado en explorar sonidos de la región. A lo largo de su carrera, ha participado en eventos musicales, colaboraciones con otros artistas y presentaciones en distintos recintos, consolidando su presencia dentro de la música latina contemporánea.

No te pierdas: Mariana Seoane, tras posar con Ángela Aguilar y Nodal, ‘pelusea’ una colaboración con ella y ¿con Cazzu sí?