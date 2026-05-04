¿Laura Pausini se encuentra grave? Revela razones por las que ocupó un tanque de oxigeno durante un concierto

Laura Pausini es una de las cantantes más reconocidas y exitosas a nivel mundial, con una amplia trayectoria en la música. Recientemente, la artista italiana vivió uno de los momentos más preocupantes en su carrera, luego de que detuvo uno de sus conciertos y solicitó un tanque de oxígeno.

Tras este momento que dejó preocupado a sus fans, Laura Pausini habló al respecto sobre esta situación, luego de diversos rumores sobre un estado de salud critico de la cantante.

Laura Pausini habla sobre haber ocupado un tanque de oxígeno durante un concierto totalmente en vivo. / Foto: IG: @laurapausini.

¿Por qué Laura Pausini usó un tanque de oxigeno durante concierto en vivo?

Laura Pausini se encuentra este 2026 de gira mundial de conciertos con su “Yo canto World Tour”. Mientras realizaba una presentación musical en Ecuador, la cantante pausó una de sus melodías y solicitó inesperadamente a la producción un tanque de oxígeno.

Con clara dificultad para hablar, la intérprete de ‘Víveme’ y ‘En cambio no’ solicitó el tanque de oxígeno en pleno escenario del concierto para poder continuar su presentación.

Hasta ese momento, la información fue que la altura en la que se encuentra Quito, Ecuador, lugar donde se presentó Laura Pausini, repercutió en el problema para poder respirar de la cantante.

Todo lo anterior, ya que la ciudad latinoamericana encuentra 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, por lo que personas ajenas al país presentan este problema.

Laura Pausini tuvo que detener su presentación en Ecuador y pidió un tanque de oxígeno. / Foto: IG: @laurapausini.

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¿Qué dijo Laura Pausini por usar un de tanque de oxigeno durante concierto en vivo?

Laura Pausini, a su llegada a México para iniciar su gira de conciertos en el país, habló con la prensa, que le preguntó la razón por la que usó un tanque de oxígeno en pleno concierto en vivo.

La artista italiana se mostró muy emocionada en su llegada a tierras aztecas y mencionó que siempre usa un tanque de oxígeno.

“Prepárense porque aquí también lo voy a usar. Yo hace 32 años que hago giras y cuando estoy en México, Ecuador, en lugares donde la altura está alta, siempre tomo oxígeno después de 15 canciones masomenos y depende de las veces. Laura Pausini.

Agregó que no le da miedo utilizar el tanque de oxígeno.

“A veces estoy más cansada y necesito un poco más, pero no me da ningún miedo. Me gusta”. Laura Pausini.

Laura Pausini rompe el silencio y aclara por qué razón ocupó un tanque de oxígeno, asegura que lo seguirá haciendo por su salud. 💥👀#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

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¿Cuál es su estado de salud de Laura Pausini?

Tras el susto que causó a sus fans, Laura Pausini se encuentra en un estado de salud favotable y de gira de conciertos por todo el mundo este 2026. Tal y como se indicó, la cantante ya está en México para arrancar sus fechas programadas.

El sábado 2 de mayo se presentó en la Arena Ciudad de México, donde tuvo como artista invitada a Ana Torroja, con quien cantó su icónica canción ‘Hijo de la luna’.

De acuerdo con la programación de la artista, todavía hay dos fechas programadas de conciertos en México para este mes de mayo de 2026.

Laura Pausini tuvo su primer concierto en México este sábado 2 de mayo. / Foto: IG: @laurapausini.

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¿Cuáles son las fechas de los conciertos de Laura Pausini en México?

El primer concierto de Laura Pausini en México como parte de su gira de presentaciones “Yo canto World Tour” tuvo lugar el pasado sábado 3 de mayo. Las otras fechas que anunció la cantante en el país tendrán lugar este mes.



5 de mayo: Guadalajara, Arena Guadalajara:

7 de mayo: Monterrey, Arena Monterrey:

Hasta el momento no se han anunciado más fechas y presentaciones de conciertos de Laura Pausini.