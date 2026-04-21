Laura Pausini lanza tremendo mensaje tras estallar con fans por no cantar en su concierto, ¿cancela gira?

Laura Pausini causó revuelo tras explotar contra sus fans de la primera fila, ya que fue duramente criticada en redes sociales por pedirle a los asistentes que “movieran los labios” al percatarse de que no cantaban.

Ante el hate que recibió en internet por estas palabras, la artista ya habló al respecto. ¿Se defendió? Esto fue lo que dijo:

Laura Pausini recibió cientos de críticas en redes sociales por dichos contra fans en uno de sus conciertos. / Foto: IG: @laurapausini

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¿Qué le dijo Laura Pausini a sus fans que no cantaron durante uno de sus conciertos?

Durante un concierto en Madrid, España, como parte de su gira mundial de este 2026, Laura Pausini se percató de que fans que se encontraban en primera fila no estaban cantando, por lo que, mientras entonaba una de sus melodías, pausó la presentación y les pidió que “movieran los labios”.

Tanto fue la molestia de la cantante, que le solicitó al encargado de grabar a la gente y proyectarla en las pantallas grandes, que enfocara a las personas de otras secciones, ya que los de la primera fila presuntamente no se sabían las canciones.

“Señor, necesitas ir un poco más allá porque la primera fila paga mucho, pero no saben las canciones”. Laura Pausini.

“La primera fila paga mucho, pero no se sabe las canciones”. 😱🚨



¡#LauraPausini interrumpió su concierto en Madrid para regañar a los asistentes que no cantaban sus canciones! 🎤💃🏻 ☀️📺 #SaleElSol #SESAlMomento pic.twitter.com/ZVNC7qq0HZ — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) April 20, 2026

¿Qué contestó Laura Pausini a internautas que la criticaron por explotar contra sus fans?

Luego de todas las críticas que recibió, Laura Pausini aseguró que se explicó mal, por lo que les pidió una disculpa: “Les pido una disculpa”.

“Quizás me explique mal. En la primera fila estaban tantas personas que no abrían la boca desde el principio del concierto. Es su derecho, claro, pero para un cantante ver que quien está ahí en frente, están callados te hace sentir un poco triste, especialmente porque detrás todos cantaban. Descubro a veces, y no sé si este es el caso, debería averiguarlo mejor, que en la primera fila se sientan invitados del promotor y así” Laura Pausini.

Pausini agregó que en muchas ocasiones no se ponen a la venta estos boletos para los fans.

“Se ponen a la venta estos boletos para los fans; fans verdaderos, que cantan todo. Pero repito, puede que no me explique bien y, si alguien se ha sentido ofendido, pido disculpas”. Laura Pausini.

Laura Pausini responde a críticas por su comportamiento en un concierto de Madrid, España. / Foto: Instagram/laurapausini.

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¿Cuáles son las fechas de conciertos de Laura Pausini en México?

A finales del año pasado, Laura Pausini dio a conocer que realizaría una gira de conciertos con su ‘Yo canto World Tour’.

La artista italiana pisaría escenarios de Europa y Latinoamérica, incluidos México. Las fechas de eventos son las siguientes:

Ciudad de México: 2 de mayo de 2026.

Guadalajara: 5 de mayo de 2026.

Monterrey: 7 de mayo de 2026.

Laura Pausini tendrá tres fechas de conciertos en México este 2026. / Foto: Instagram/@laurapausini.

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¿Cuánto cuesta un boleto en primera fila en México para concierto de Laura Pausini?

Los precios para los boletos de primera fila de conciertos en México que tendrá Laura Pausini son diferentes y de acuerdo con los recintos donde se presentarán casi llegan a los 5 mil pesos.



CDMX , Arena Ciudad de México: 4 mil 502 pesos .

, Arena Ciudad de México: . Guadalajara , Arena Guadalajara: 4 mil 929 pesos .

, Arena Guadalajara: . Monterrey, Arena Monterrey: 4 mil 929 pesos.