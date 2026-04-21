Sandra Echeverria tiene justicia y reacciona al arresto de mujer que la estafó ¡Le quitó sus millones!

La justicia llegó para Sandra Echeverría, quien habló al respecto luego de darse a conocer la detención de la mujer que la estafó con todos sus ahorros. ¡Entérate qué dijo!

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Nazareth ‘N’, mujer que estafó a Sandra Echeverría. / Foto: Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Sandra Echeverría tras la detención de la mujer que la estafó?

Luego de que el pasado viernes 17 de abril, elementos de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informaran sobre la detención de Nazareth ‘N’, la mujer que presuntamente estafó a Sandra Echeverría y le quitó sus ahorros, la cantante y actriz ya habló al respecto.

“Ver la operación tan perfectamente coordinada para lograr la detención de Nazareth ’N’ fue un orgullo inmenso”. Sandra Echeverría.

De acuerdo con las declaraciones e investigaciones de autoridades de la Ciudad de México, la mujer contaba y fue una de las encargadas de fundar una empresa, a la cual Sandra Echeverría acudió para invertir, pero terminó perdiendo una gran cantidad de dinero y parte de su patrimonio.

Varias personas señalaron la estafa que estaba cometiendo la empresa, por lo cual ya había varias denuncias presentadas ante la Fiscalía capitalina por el caso.

Sandra Echeverría agradeció las denuncias presentadas porque fue por ello que se logró la detención de Nazareth ’N’:

“A nombre de todos los mil 500 afectados, gracias por pelear con nosotros. Y ahora, bueno, a seguir aportando pruebas y estar presentes en las audiencias. ¡Gracias a todas las autoridades! Y hoy hemos comprado que en la Ciudad de México, que la justicia existe”. Sandra Echeverría.

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¿Cuál es el nombre de la empresa que estafó con millones de pesos a Sandra Echeverría?

Según las investigaciones detalladas de las autoridades de la Ciudad de México, el nombre de la empresa era Metaxchange, a la cual Sandra Echeverría acudió para invertir parte de su dinero y patrimonio.

Luego de las más de mil denuncias presentadas, incluida la de la actriz, comenzaron las investigaciones, que detallaron que la compañía mencionada anteriormente operaba en un esquema de fraude piramidal a modo de inversiones en la Ciudad de México.

La actriz acudió a esta empresa para invertir parte de su dinero y patrimonio. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuántos fueron los millones de pesos que perdió Sandra Echeverría tras ser estafada?

Sandra Echeverría aseguró que fue una “fuerte suma de dinero”, la cual invirtió en esta empresa de la Ciudad de México. Precisó que el monto resultó ser de un total de dos millones de pesos.

Añadió que tuvo confianza en esta compañía, ya que otorgaba presuntamente “mejores rendimientos en comparación con los bancos”, dijo la actriz y cantante.