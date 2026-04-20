Arturo Islas investigará muertes de animales en zoológico, responsabilidad de la alcaldesa de León

El zoológico de León (Zooleón), en León, Guanajuato, está en el centro del escándalo bajo la gestión de la presidenta municipal de esa entidad, Alejandra Gutiérrez Campos, tras revelarse una serie de muertes de animales y graves cuestionamientos por crisis en dicho lugar. Existen causas documentadas y negligencia institucional. El activista Arturo Islas Allende habla del caso. Te contamos todo en este martes de TVNotas.

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¡Arturo Islas señala a Zooleón! Denuncian muertes, accidentes y crisis en zoológico de León. / Redes sociales

¿Qué dice Arturo Islas sobre el zoológico de León?

El activista ambiental y naturalista Arturo Islas señala al respecto: “Me da mucha tristeza, es un zoológico que visité hace algunos años. A veces, los gobiernos o administraciones en turno van tomando diferentes decisiones, cambian directivos y rotan personal. Agreden en los presupuestos al reducirlos, donde hay especies bajo cuidado humano. No dan importancia y las gestiones se vienen abajo. Se requiere dinero y si no lo hay, las cosas no salen bien”.

Entre los años 2015 y 2026 en este zoológico se reportaron decesos de diversas especies, así como 243 causas ya documentadas: “Me han buscado para este tema, me han compartido imágenes, pero no puedo ejercer una denuncia pública, si es algo que no veo con mis propios ojos. Quisiera partirme en mil pedazos y acudir a esas denuncias, no soy autoridad, pero sí doy voz a los animales que sufren o son maltratados”.

Islas asegura que en muchas ocasiones ha arriesgado hasta su propia vida y tranquilidad. Ha sido víctima de actos de violencia y discriminación este último año, pero continuará con su activismo: “Me alarma y voy a investigar sobre este tema del zoológico, la gente puede dar más detalles”.

Para mayores resultados en el cuidado de especies de cualquier lugar, se debe: “Regular los sitios con leyes más severas, no podemos acabar con las libertades de los animales. Se requiere inversión y compromiso, y eso pasa en zoológicos mexicanos, sin importar el partido”.

Arturo Islas hace un llamado a la gente de cualquier entidad que sepa sobre cualquier tipo de maltrato animal. “Al público que lee este artículo los invito a grabar, para tenerlo por sentado y solicitar a las autoridades mexicanas que tomen cartas en el asunto. También, hay que ser cuidadosos con lo que se publica en redes sociales, porque se puede cambiar el contexto. Hay que estar bien seguros de lo que difundimos como denuncia, sobre lo que se dice de instituciones y tenemos que dejar de maltratar animales en México”.

Finalmente, reitera que se dará a la tarea de investigar a fondo el tema del zoológico: “Me acercaré a profesionales. Si hay videos y evidencias, estos no mienten. Que la gente vaya a ese zoológico, grabe y alce la voz. Muchas personas podemos denunciar y buscar una solución”.

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El activista Arturo Islas advierte sobre muertes de animales y posibles fallas en la administración de Zooleón. / Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Cuántos animales han muerto en el zoológico de León (Zooleón)?

Dieciocho animales murieron en el primer trimestre de 2026.

Más de 80 decesos en todo 2025.

Veintisiete muertes en los últimos meses de 2025.

Más de mil animales muertos en 10 años.

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¿Qué casos del zoológico de León impactaron a la opinión pública?

Una cebra murió ahogada dentro del safari.

Un pingüino falleció al quedar en el sistema de filtración.

Veinticuatro muflones murieron tras ataque de perros que entraron al lugar.

Un mono araña fue reportado desaparecido y luego hallado sin vida.

Una avestruz cayó en la zona de leones y murió.

Flamencos atacados por fauna feral.

A un lobo mexicano le fue practicada la eutanasia por cáncer.

A un licaón se le hizo eutanasia por enfermedad renal.

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Crisis en Zooleón: Arturo Islas denuncia muertes de animales y falta de recursos en León. / Redes sociales

¿Qué dice el zoológico de León tras la difusión de casos?

Las autoridades del recinto han asegurado que:



Muchas muertes son por edad avanzada.

Otras muertes son por enfermedades inevitables.

Algunos decesos, por el llamado ‘ciclo biológico’.

También han señalado que existen protocolos veterinarios y de conservación activos.

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¿Quién es Arturo Islas Allende?

Arturo Islas es una figura multifacética de México

Antes de enforcarse de lleno en el activismo, comenzó en el mundo del entretenimiento.

Estudió actuación y participó en proyectos televisivos.

Fue conductor de Indomable x naturaleza en TV Azteca que lo catapultó a la fama.

Se convirtió en uno de los influencers más importantes con videos virales denunciando maltrato animal y ecocidios.

Ha realizado campañas de alto impacto para salvar especies como la vaquita marina y denuncias por contaminación con plásticos y rescate animal.

Posee el récord Guinness por haber organizado la lección de conservación ambiental más grande del mundo en un solo lugar.

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