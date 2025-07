Christian Martinoli terminó hospitalizado por el ataque de un animal salvaje: “Sentí que iba a morir”

Christian Martinoli, uno de los comentaristas deportivos mexicanos más queridos, sorprendió a todos al revelar que había sido hospitalizado de emergencia tras ser mordido por un animal salvaje, ¿cómo se encuentra?

Durante la narración del más reciente partido de México vs. Arabia Saudita, Christian Martinoli contó que, hace poco, estaba en un parque comiéndose una palanqueta cuando, de repente, vio a una ardilla.

Todo transcurría con normalidad cuando un hombre se le acercó a preguntarle algo, por lo que no se percató de que el animal se acercó para robarle su comida y, de paso, mordiéndolo en el proceso.

Christian Martinoli

“El ‘Doctor’ (Luis García) me dice: ‘¿Por qué no te acercas a los árboles?’ La última vez que me acerqué, me mordió una ardilla. Me distraje y sácale. La ardilla dijo: ‘Ah, este güey es muy dadivoso, me está dando la palanqueta’ y, ¡mocos!, Para adentro. Sentí que iba a morir”