Aleks Syntek sufre aparatoso accidente doméstico ¡termina con una fractura!, ¿cómo se encuentra?

Aleks Syntek pasó de la funa a la preocupación. En medio de las críticas por, entre otras cosas, decir que Shakira le coqueteó una vez y su hartazgo por la popularidad de sus canciones, se da a conocer que tuvo un accidente grave. ¿Cómo está? Te contamos lo que se sabe de su estado.

Aleks Syntek / Redes sociales

Mira: ¿Aleks Syntek se avergonzaba de su éxito en la música? En redes lo comparan: “Perdónanos Martha Higareda”

¿Qué accidente sufrió Aleks Syntek?

A través de redes sociales, se reportó que Aleks Syntek había tenido un accidente en su casa y terminó con una fractura en el pie. Según el propio cantante, todo ocurrió cuando iba a recibir un paquete.

Al ir bajando las escaleras, dio un mal paso y terminó cayendo. Tras ir al médico, le colocaron una bota ortopédica en el pie lastimado, lo que le permite realizar sus actividades con relativa normalidad.

“Me caí de las escaleras de mi casa. Llegó un paquete, ya sabes, a pagar lo del flete y bolas güey, en el tercer escalón me tropecé, pero en el momento que iba cayendo, levanté el pie y pegué contra, no sé si fue la pared o la escalera, pero ahí me fracturé el pie porque por tratar de evitar la caída”, relató Aleks Syntek.

Afortunadamente, el percance no pasó a mayores y continuará con sus actividades artísticas. Aunque deberá usar una muleta y la bota ortopédica por un tiempo.

Te podría interesar: Drake Bell y Aleks Syntek en problemas con su agencia de representación, ¡Les robaron millones!

¿Cómo se encuentra Aleks Syntek tras accidente?

Tras el accidente, Aleks Syntek ha dejado claro que se encuentra bien. Y es que, a través de historias de Instagram, ha publicado imágenes y videos en los que se le ve realizando sus actividades de manera normal.

Incluso, se dio el tiempo para responder a las críticas que le han llegado por haber dicho que, en su momento, Elton John le mencionó que lo habían bautizado como el “Aleks Syntek de Inglaterra”.

“Hubo un concierto que se llamó ‘Por la Paz’ y el empresario era fan de Elton John y fan mío. Mucha gente me dice que represento al Elon John latino. Cuando me presentaron con él, me pude tomar fotos y me firmó un álbum. Él me dijo '¿Sabes algo, Aleks? En Inglaterra la gente me llama el Aleks Syntek británico’”, contó en su momento.

Como era de esperarse, mucha gente aseguró que estaba mintiendo y hasta lo acusaron de ser “igual de exagerado que Martha Higareda”, quien es famosa por sus anécdotas peculiares.

Aleks Syntek / IG: @tiopedritosola / @syntekoficial

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre las críticas por decir que a Elton John le decían “el Aleks Syntek británico”?

A través de redes sociales, Aleks Syntek publicó un video aclarando que, si bien el comentario de Elton John fue “real”, el cantante británico solo le dijo eso por una cuestión de “educación”.

"¿Fue una broma? Sí. ¿Fue un halago? También. ¿Fue real? Completamente. No fue sarcasmo, ni exageración. Fue una forma muy británica de mostrar simpatía y respeto mutuos y viniendo del Maestro, no hay mayor honor”, manifestó.

Y agregó: “Este tipo de momentos no se inventan, se viven. Y aunque algunos lo han puesto en duda, aquí estamos para contar la historia como fue: con respeto, con cariño, y con una sonrisa”

Échale ojo: Aleks Syntek se estaría divorciando, ¡¿por una tercera en discordia?!