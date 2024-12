Aleks Syntek despotrica contra Pedro Sola por decirle “mal cantante": “No te atrevas a hablar de mí"

Pedro Sola es uno de los conductores de ‘Ventaneando’ favoritos del público. Sin embargo, su forma de ser tan peculiar, así como su manera de dar su puntual punto de vista, lo ha llevado a protagonizar fuertes polémicas con algunas personalidades del medio.

Tal fue el caso de Aleks Syntek, a quien señaló de “no cantar nada”. Por esta razón, el intérprete de ‘Aquí estoy yo’ externó su contundente postura con respecto a las declaraciones de Pedrito.

Aleks Syntek habla de su pleito con Pedrito Sola / IG: @tiopedritosola / @syntekoficial

Te puede interesar: Aleks Syntek confiesa frente a Maribel Guardia que fue su “crush” en su juventud, así reaccionó la actriz

¿Qué dijo Aleks Syntek de Pedrito Sola?

Raúl Alejandro Escajadillo Peña, mejor conocido como Aleks Syntek, se ha consolidado como uno de los cantautores y productores mexicanos de pop y rock más destacados y talentosos del país. Incluso, ha tenido siete nominaciones en los Latin Grammy. Sin embargo, Pedrito opinó que “no tiene talento para cantar”.

Ahora, Aleks reaccionó a las palabras del conductor de ‘Ventaneando’. En una plática con Melo Montoya, el cantante narró que Pedrito reconoció su trabajo como productor, pero lo repudió como cantante.

Aleks Syntek habla de su pleito con Pedrito Sola / IG: @tiopedritosola / @syntekoficial

No te pierdas: Drake Bell y Aleks Syntek en problemas con su agencia de representación, ¡Les robaron millones!

Ante esta situación, él le llamó por teléfono para confrontarlo e invitarlo a uno de sus conciertos, con el fin de que critique su trabajo en el escenario con argumentos.

“Yo siempre digo: ‘Critícame todo lo que quieras después de un concierto’. Si no me has visto en vivo no te atrevas a hablar mal de mí”, dijo Aleks.

“Un día vi a Pati Chapoy en su programa con este cuate de la mayonesa que sale con ella, Pedro Sola, diciendo que yo que pues no soy buen cantante. Podré ser buen compositor, pero no canto nada. Y sí me dio coraje porque dije: ‘A ver ¿ya me viste cantar en vivo?”. Aleks Syntek

Aleks Syntek habla de su pleito con Pedrito Sola / IG: @tiopedritosola / @syntekoficial

Mira: Dani Flow fue el culpable de que cerraran la cuenta de TikTok a Aleks Syntek ¡Guerra de followers! ¿Qué hizo?

Aleks Syntek no se deja de las críticas hacia su música

El famoso reiteró que le molesta que hablen de su música sin fundamentos. Por ello, ha tomado la decisión de invitar a todos quienes los critican a sus shows.

Aleks Syntek habla de su pleito con Pedrito Sola / IG: @tiopedritosola / @syntekoficial

“Cuando veo a estos comentaristas de famosos de la televisión hacer eso, lo que hago es hablarles por teléfono y les digo: ‘Oye, tengo un concierto el viernes ¿vienes? Te invito’, porque es muy fácil hablar de la gente cuando no la has visto, pero cuando ya la ves ahí, sí puedes criticar”, concluyó.

Al momento, Pedro Sola no le ha respondido a Aleks Syntek. No obstante, se espera que muy pronto lo haga a través de alguna transmisión de ‘Ventaneando’. ¿Habrá controversia?

Así lo dijo Aleks Syntek: