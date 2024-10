Aleks Syntek confiesa frente a Maribel Guardia que fue su “crush” en su juventud, así reaccionó la actriz

Aleks Syntek, el famoso compositor y cantante mexicano, no ha tenido reparo en compartir algunos de sus sentimientos más personales durante una reciente entrevista.

En un emotivo y sincero momento, Syntek reveló a Maribel Guardia que, en su juventud, fue su “amor platónico”. Esta confesión sucedió frente a las cámaras del programa De primera mano, donde ambos artistas compartieron anécdotas mientras hablaban de su participación en la obra de teatro Lagunilla, mi barrio.

El cantante, quien participará en la obra el fin de semana del 18, 19 y 20 de octubre de 2024, dejó clara su admiración por la icónica actriz de origen costarricense, quien ha sido una de las figuras más queridas y admiradas en el mundo del espectáculo mexicano durante décadas.

Aleks Syntek le confiesa a Maribel Guardia: “Siempre fue mi crush”

Durante la entrevista, Aleks Syntek expresó su admiración por la trayectoria de Maribel Guardia y lo que ella ha significado para varias generaciones.

“La primera actriz que es Maribel Guardia y que todos amamos es el ‘crush’ de muchos de nosotros, de todas las generaciones. La eternamente bella, bella”, comentó emocionado el cantante.

Guardia, visiblemente sorprendida por la confesión, se sonrojó ante las palabras de Syntek. Entre risas, respondió: “Eso lo dices para quedar bien conmigo”. La complicidad y buena química entre ambos artistas fue evidente durante la conversación, lo que dejó a la audiencia encantada.

Aleks Syntek invita a Maribel Guardia a ser protagonista de uno de sus videos musicales

La interacción entre ambos no quedó solo en palabras de admiración. Aleks Syntek aprovechó la oportunidad para hacerle una invitación a Maribel Guardia que la actriz no pudo rechazar. El cantante confesó que está planeando un nuevo video musical y que su sueño es que Maribel sea la protagonista de este proyecto audiovisual.

“Ya me invitó a hacer un video con él”, confirmó la actriz con una sonrisa. Sin duda, la idea de ver a Guardia en un video de Syntek emocionó a los seguidores de ambos artistas, quienes han demostrado una gran expectativa por este posible trabajo conjunto.

Por su parte, Aleks no ocultó su emoción por la aceptación de Maribel. "¿Por qué no tener a Maribel? Dándole el plus a mi video precioso”, expresó el cantante, destacando la importancia que tendría la participación de la actriz en este nuevo proyecto musical.

Aunque no se han revelado más detalles sobre la producción del videoclip, la confirmación de la participación de Maribel Guardia ha levantado muchas expectativas. La combinación del talento de Aleks Syntek y la presencia de Maribel en este nuevo video es, sin duda, una fórmula que promete atraer la atención del público.

Habrá que estar atentos a los próximos anuncios de Aleks Syntek para conocer más sobre este emocionante proyecto, que seguramente será un éxito, tal como ha sido la trayectoria de ambos artistas.

