Paul Stanley: La paternidad ya le puso su primer reto ¡y su esposa lo pone en evidencia!

El reconocido conductor de televisión, Paul Stanley, ha demostrado una vez más que incluso las celebridades enfrentan los desafíos más cotidianos de la paternidad.

Paul Stanley y Joely Bernat compartieron con sus seguidores uno de los momentos más importantes de sus vidas al presentar a su hija el pasado 10 de septiembre. A través del programa ‘Hoy’, pudimos conocer a la pequeña y ver las primeras imágenes de la familia en el hospital. Desde entonces, la pareja ha mantenido a sus fans al tanto de cada etapa de esta nueva aventura, creando una conexión especial con todos aquellos que los admiran.

Paul Stanley y Joely Bernat / Instagram

Paul Stanley intenta de todo, pero ¡no puede dormir a su bebé!

En un tierno video compartido en sus redes sociales, Joely Bernat dio una divertida muestra de la paternidad de Paul Stanley. En las imágenes, podemos ver al orgulloso papá intentando conciliar el sueño de su pequeña hija, pero la travesura y la energía de la bebé parecen tener otros planes.

En un tierno compilado, Joely Bernat muestra a Paul Stanley en una batalla épica contra el sueño de su pequeña. En cada clip, el conductor mexicano intenta dormirla, pero el que termina durmiendo ¡es él!

Paul Stanley pierde la batalla contra Morfeo y las redes reaccionan

La tierna escena de Paul Stanley intentando conciliar el sueño de su pequeña hija generó una ola de ternura y diversión en las redes sociales. Mamás de todo el mundo se identificaron con la situación y no dudaron en compartir sus propios consejos y anécdotas sobre las noches de insomnio con sus bebés. Mientras tanto, otros usuarios no pudieron evitar reírse de la divertida situación y bromearon diciendo que quien realmente necesitaba dormir era el conductor.

“Un consejo de madre!! No la acostumbren a dormirla en sus brazos, porque los que ya no dormirán serán ustedes”, “ya no puede dormir”, “Mi esposo se dormía y solo yo atendí a mis hijos. Felicidades, Poli”, “tiene la energía de su papá por esa batalla en dormirla”, “Consejo, si estás nervioso o cansado, se lo proyectas a la niña, tranquilízate y verás que sí dormirá y ponla en la cama”,“Todavía le tiene miedo”, “Amé la cara de susto”,”Jajajaja primerizo” fueron algunos de los comentarios que se leían en redes.