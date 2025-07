Conductora de ‘Hoy’ lanza hablada a Lalo Salazar acerca de Laura Flores en programa en vivo y se carcajean

Laura Flores y Lalo Salazar continúan dando de qué hablar después del fin de su corto romance. Por un lado, la actriz se ha dedicado a compartir detalles sobre su estado emocional, y por el otro, el periodista se ha mantenido al margen de la situación.

Sin emabrgo, el día de hoy, martes 1 de julio, durante la transmisión del programa ‘Hoy’ miembros del staff se ‘burlaron’ de la situación y en tono de broma comenzaron una sección protagonizada por Lalo Salazar. ¿Qué fue lo que sucedió?

Lalo Salazar y Laura Flores; ¿quiénes se burlaron de la expareja?

Durante la transmisión del programa ‘Hoy’ de este martes, Martha Figueroa finalizó su sección de espectáculos. Posteriormente, la conductora mandó a un corte informativo conducido por Lalo Salazar y fue ahí que soltó tremendo comentario:

“Mejor vámonos con Lalo Salazar, el hombre que hizo llorar a Laura Flores” Martha Figueroa

Después de esto, solo se escuchaban risas y carcajadas en el foro.

Lalo Salazar no hizo algún tipo de gesto y tampoco se ha pronunciado al respecto. El conductor aún se mantiene al margen de cualquier polémica o comentario que lo mencione. no obstante, la hablada de Figueroa le dio la vuelta al internet en cuestión de minutos.

Laura Flores y Lalo Salazar; ¿por qué terminó su relación?

El 9 de junio, a través de un comunicado en Instagram, Flores comunicó con “profunda tristeza” que Lalo Salazar había decidido terminar la relación. En su mensaje, destacó la humanidad de Eduardo y pidió respeto por su dolor.

Laura Flores y Lalo Salazar / IG

No existe versión oficial que indique la razón verdadera de su ruptura. En una entrevista, Laura Flores reveló haber vivido un episodio de hipoglucemia. Lalo, según narró Laura, se sintió incómodo al verla tan alterada y respondió: “Sí, pero no me grites”. Aún con su disculpa, él se alejó, se fue y terminó bloqueándola de todos lados para evitar un posible contacto.

Laura señaló haber caído en depresión tras la ruptura, acudió a recibir ayuda psicológica para poder superar este difícil tramo emocional.

¿Existe posibilidad de reconciliación entre Laura Flores y Lalo Salazar?

Laura ha compartido que la ruptura la sumió en un episodio de depresión. Sin embargo, también expresó que se siente en proceso de recuperación y de mejoramiento personal.

Lalo Salazar y Laura Flores / Redes sociales

Flores confirmó en medios como Milenio y Sale el Sol que Lalo Salazar “no está interesado” en retomar la relación y recalcó que no hubo infidelidad ni faltas de respeto. Además, comentó que Lalo fue quien puso la distancia entre ellos mientras ella solo buscaba alguna solución para salvar su relación.

