¿Lalo Salazar engañó a Laura Flores? Otra actriz le dedica serenata y mensaje tras su ruptura: “Te amo”

La mañana de este lunes 9 de junio, Laura Flores confirmó el fin de su relación sentimental con Lalo Salazar, a tres meses de estar juntos. Pese a que se mostraron más que enamorados hace unos días, en esta ocasión, ambos tomaron la decisión de seguir por caminos separados.

Ahora, lo que llamó totalmente la atención fue que Lalo Salazar reapareció en el programa ‘Despierta’ y lo que dejó boquiabierto a todos es que se mostró muy juntito junto a una famosa actriz. ¡Ella le dedicó serenata!

Laura Flores confirma ruptura con Lalo Salazar / IG: @laurafloresmx

¿Cómo anunció Laura Flores su ruptura con Lalo Salazar este lunes 9 de junio?

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, la actriz y cantante Laura Flores informó esta mañana que su relación con el periodista Lalo Salazar llegó a su fin. En sus propias palabras, fue él quien decidió ponerle fin a esta historia de amor, la cual, aunque breve, estuvo llena de mucho amor.

“Pero en el corazón, por más que uno luche, no se puede forzar nada y yo respeto su decisión de terminar nuestra relación. Les ruego a ustedes y a los medios que no hagan juicios, hicimos pública nuestra relación con gran amor y entusiasmo, pero hoy duele. Y el dolor se respeta. Por mi parte, no daré entrevistas ni declaraciones. Él es un caballero, un hombre íntegro, un gran padre, hermano e hijo, un gran periodista, el mejor sin duda, y yo, como ustedes, también soy y seré su fan”. Laura Flores

Por su parte, Lalo Salazar no se había pronunciado directamente en redes sociales con respecto a su ruptura de la actriz, lo cual desató especulaciones sobre los motivos del término de su relación. ¿Hubo infidelidad?

¿Qué actriz le dedicó una serenata a Lalo Salazar tras su ruptura con Laura Flores?

A pocos minutos de que Laura confirmó el truene con Lalo, el periodista reapareció en la reciente transmisión de ‘Despierta’ de ’N+’, pero lo que causó total controversia fue que protagonizó un cautivador momento junto a Kika Edgar, actriz de telenovelas y cantante, quien le dedicó una serenata. ¿Fue la tercera en discordia?

Luego de que la famosa le cantó con gran entusiasmo al comunicador, se mencionó que solo se trató de una promoción de Kika de sus nuevos temas y su próxima presentación. Sin embargo, especulaciones entre usuarios de que Lalo habría engañado a Laura con Kika Edgar no se tardaron en hacer presentes.

Lalo Salazar y Laura Flores terminaron y él ¿ya estrena romance? / IG: @lalosalazar_oficial

¿Kika Edgar y Lalo Salazar tienen una relación amorosa?

Eso no es todo, Kika Edgar también se presentó en el programa ‘Hoy’ y, nuevamente, cantó el tema de desamor que le interpretó a Lalo. Sin embargo, dejó claro que no estaba enterada de la ruptura con Laura Flores.

“Te quiero, Lalo… Esta canción se la canté a Lalo Salazar hace ratito y dije: ‘Ahhh. Te amo, Lalo’, pero yo no fui la culpable”, dijo Kika Edgar.

Además, le dedicó un emotivo mensaje en estos momentos tan complicados que viviría por su ruptura con Laura Flores.

Lalo Salazar y Laura Flores terminaron y él ¿ya estrena romance? / IG: @lalosalazar_oficial

“Lalito te amo, vamos contigo, vamos con Lalo Salazar y Marilú Bello, que los amo”. Kika Edgar

Con lo anterior habría dejado claro que todo fue parte de su presentación en la televisión, así como la buena amistad que sostienen Lalo Salazar y Kika Edgar, dado que ella no estaba enterada de su situación sentimental actual. No obstante, el periodista no ha revelado las razones por las cuales terminó con la actriz.

