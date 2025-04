Ex de Laura Flores dice que ella le rompió el corazón; lo dejó por carta y se fue con otro

Durante una íntima charla con Anette Cuburu, el exfutbolista y ahora colaborador de FOX Sports, Carlos Hermosillo sorprendió al hablar sobre una de las relaciones más significativas de su vida: su noviazgo con la actriz, Laura Flores, quien hace poco anunció su relación con Lalo Salazar. Anette dijo que Laura le contó que se había casado muy enamorada de Carlos. Sin embargo, él respondió que en efecto Flores se casó enamorada de él, pero no con él.

¿Cómo fue la relación del futbolista, Carlos Hermosillo, y la actriz, Laura Flores?

Carlos Hermosillo recordó que el romance comenzó cuando ambos eran muy jóvenes y que incluso viajaron juntos a Nueva York. Sin embargo, no todo era color de rosa. La madre de él no aprobaba la relación y la consideraba inapropiada por tratarse de una actriz:

“Nos fuimos a Nueva York. Yo todavía vivía en casa de mis papás. Mi mamá, muy celosa, porque no le gustaba Laura”.

La situación escaló cuando, durante el viaje, su madre llamó al padre de Laura para advertirle de su paradero.

“Le habla a su papá cuando nosotros estamos en Nueva York. ‘Oiga, pues que su hija’. Imagínate todo lo que no le dijo (…) Regresamos de Nueva York. Yo me fui a dejarla a su casa, y cuando me estoy estacionando para dejarla, salen corriendo sus hermanos, (…) y me dicen: ‘Güey, ¡pélate! Tu mamá le habló a mi papá que se fueron a un viaje, y mi papá viene con la pis...’”. Carlos Hermosillo

A pesar del conflicto, Hermosillo decidió dar la cara y visitar al padre de Laura.

“Después yo dije: ‘Bueno, ¿por qué yo me tengo que esconder del señor?’ Y me fui a su casa. El señor me recibió con una pis... aquí en la mesa y me dijo: ‘Tú vales esto, una bala’”.

Laura Flores celebró su cumpleaños número 60 con candente foto. / Instagram: @laurafloresmx

Carlos Hermosillo quería casarse con Laura Flores

Lejos de intimidarse, Hermosillo expresó su deseo de formalizar la relación con Laura Flores.

“Le dije: ‘¿Por qué?’ ‘Porque te fuiste con mi hija’, dijo el señor”.“‘Pues yo la amo. Yo me quiero casar con Laura’”. Ante esto, el padre decidió preguntarle directamente a su hija.

Con la intención de comprometerse, el futbolista compró un anillo con ayuda de sus compañeros, Javier Aguirre y Armando Manzo, pues estaba muy enamorado de la actriz.

“Yo estaba perdidamente enamorado de ella. Perdidamente, eh, de llorar. Si yo te platico cómo me terminaron, no lo vas a creer”.

Carlos Hermosillo revela su historia de desamor con Laura Flores. / Redes sociales

¿Cómo terminó la relación de Laura Flores y Carlos Hermosillo?

Todo parecía encaminado al compromiso, pero antes de que Hermosillo se concentrara con la selección rumbo al Mundial de 1986, Laura le entregó una carta.

“Nosotros íbamos para el Mundial 86. Y nos fuimos a concentrar en la Malinche. Cuando yo me iba me dio una carta. Me dijo: ‘No la leas hasta que llegues allá’. Y yo no la leí (…) dije: ‘Una carta de que te voy a extrañar, mi vida’. Y no, pues llegué a mi cuarto y pues me estaban terminando por una carta”. Carlos Hermosillo

Además, Carlos Hermosillo relató:

“Yo lloraba (…) Estaba enamorado, ese amor que dices: ‘Tengo un dolor. ¿Cómo se me va a quitar este dolor?’ No dormía, pensando: ‘¿Por qué me terminaron? ¿Por qué pasó?’ Y yo le marcaba y no me contestaba (…)”. Carlos Hermosillo

Poco después, su compañero Luis Flores le mostró la portada de un periódico en el que Laura aparecía yéndose de viaje con el cantautor uruguayo Sergio Fachelli, quien fue el primer esposo de Flores.

“‘Mira, tú aquí llorando’. Me avienta el periódico. ‘Y tu novia, mira. Mírala con quién está, con Sergio Fachelli’”.

La situación provocó que incluso el padre de Laura se sorprendiera por la ruptura. Poco después Laura Flores lo buscó para retomar la relación, pero en ese momento, Carlos Hermosillo decidió no regresar.

Carlos Hermosillo revela su historia de desamor con Laura Flores, quien se casó con Sergio Fachelli. / Redes sociales

“Le dije: ‘No, no, no, hasta aquí llegamos, o sea, tú tomaste la decisión, yo ya no voy a regresar’”. Carlos Hermosillo

Hoy, lejos del drama, el exjugador guarda un buen recuerdo de Laura Flores, quien actualmente disfruta su romance con Eduardo Salazar.

“Quedamos muy bien y todo, y le tengo un gran cariño, y un gran respeto, y una gran admiración, y fue una parte muy importante en mi vida”.

