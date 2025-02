Laura Flores rompe en llanto al recordar el deceso de su hijo: “Voy a verlo, siempre”

Laura Flores, quien recientemente tuvo que darle el último adiós a su querida gata ‘Rockie’, sorprendió a todos al abrir su corazón y hablar sobre el hijo que perdió hace algunos años, cuando aún estaba casada con José Ramón Diez, padre de sus dos hijos biológicos.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la actriz contó que, previo a quedar embarazada de su hijo Patricio, estaba esperando a otro bebé con mucha ilusión.

Pese a los cuidados que tuvo, el embarazo no llegó a término, un hecho que marcó por siempre a su familia y fue la causa principal de su divorcio, tras nueve años de matrimonio.

Laura Flores recuerda lo difícil que fue para ella perder a su bebé de cuatro meses y cómo esto la llevó a separarse de su esposo. / Redes sociales/captura nacional

Te podría interesar: Laura Flores revela los pactos secretos para la serie ‘Cómplices’ ¿Fue complicado trabajar con Lucía Méndez?

Laura Flores habla de José María, su hijo no nacido

La celebridad contó que tenía cuatro meses de embarazo cuando su bebé falleció en su vientre, ya que tenía síndrome de Down. Debido a que no sabía el género de su hijo, decidió ponerle un nombre neutro y llamarlo José María.

Laura Flores “Perdimos un embarazo antes de Patricio, y ese embarazo se perdió. Yo tenía ya cuatro meses de embarazo. El niño se muere en mi vientre porque tenía síndrome de Down. Se llamaba José María. ¿Por qué José María? Porque cuando lo perdí yo no sabía si era niño o niña”

Entre lágrimas, contó que su cuerpo se encuentra en un frasco de formol y lo visita cada vez que tiene la oportunidad.

“Cuando pierdo a mi bebé, le hicimos una misa. Estábamos nada más Ramón y yo, con él, con el padre Sánchez, y ahí -depositamos este frasco de un feto en formol, al que le faltaba una pierna. ¿Por qué le faltaba una pierna? Porque cuando me lo sacaron, le quitaron una pierna, y José María está ahí, y yo cada que estoy en México, voy a verlo, siempre”, reveló.

Laura Flores habla de su bebé no nacido y cómo le dolió perderlo / Redes sociales/captura

No te pierdas: Tras muerte de Dulce, Laura Flores reacciona a su partida y hace importante anuncio sobre su carrera

Laura Flores y el padre de sus hijos se divorciaron tras esta pérdida

Laura Flores relató que la pérdida de José María causó mucho estrés en su matrimonio, pues ella si quería intentar tener hijos, mientras que él tenía miedo de volver a pasar por la misma experiencia.

A pesar de que después nació su hijo Patricio, las cosas no volvieron a ser las mismas y todo llegó a tal punto que decidió separarse de su marido.

“Y entonces como perdimos a José María, pues obviamente, Ramón ya no quería otro hijo, y la llegada de Patricio vino a acabar con el matrimonio, porque fue mucho estrés. Ramón decía: ‘Es que viene otro niño con Down, ¡por Dios! No queremos otro niño con Down’, y no me arrepiento, porque maridos hay muchos, hijos los que Dios te da”, manifestó.

Si bien se casó y separó en cinco ocasiones, Laura admitió que la separación del padre de sus hijos fue la que más le afectó: “Me dolió horrible”, confesó.

Laura Flores recuerda que su bebé no nacido fue lo que llevó a su divorcio / Redes sociales/captura nacional

¿Cuántos hijos tiene Laura Flores?

Laura Flores tiene un total de cuatro hijos; dos biológicos y dos por adopción. Su primera hija, María, la tuvo mediante inseminación artificial a principios de los dos mil. Años después, vio nacer a su hijo Patricio.

En 2008 y 2009, decidió ampliar a su familia y adoptó a un niño y una niña, formando así a la feliz familia que tiene.

Mira: Laura Flores y su experiencia con una mala cirugía estética: las lecciones de una famosa