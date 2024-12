Laura Flores y su experiencia con una mala cirugía estética: las lecciones de una famosa

Laura Flores, reconocida actriz y cantante mexicana, causó revuelo recientemente al hablar abiertamente sobre una mala experiencia con cirugías estéticas. Durante su participación en un programa de Radio Fórmula conducido por Marco Antonio Regil, la artista compartió detalles de los desafortunados resultados que experimentó al intentar mejorar su apariencia.

Acompañada por Luisa Hurtado, una cirujana plástica certificada, Laura reflexionó sobre las decisiones que la llevaron a confiar en médicos sin la debida certificación. La actriz relató que se sometió a un procedimiento para colocarse rellenos faciales en los pómulos, pero el resultado fue muy distinto al esperado.

“Se me terminaron cayendo hacia los cachetes y fue de las experiencias más horribles que he tenido que vivir”, confesó.

Procedimientos mal realizados: el lado oscuro de la estética

Según Flores, su experiencia comenzó con la recomendación de un supuesto profesional que prometió resultados espectaculares. Sin embargo, los procedimientos realizados no cumplieron con los estándares necesarios.

“En uno de esos programas un doctor me dijo: ‘No, hombre, yo te atiendo’. Entonces puso un cirujano plástico, okay, y me puso rellenos. Bueno, hay gente a la que le puede funcionar, pero a mí me ha ido muy mal con esas cosas”, explicó.

El problema no solo se limitó a los rellenos. Laura también relató su experiencia con los hilos tensores, un procedimiento muy popular para rejuvenecer la piel.

“Los hilos tensores me fueron súper mal. Los pómulos se cayeron y terminaron en la parte inferior de mi rostro. Parecía hámster y me los tuvieron que quitar”, agregó.

La situación se agravó cuando Laura decidió realizarse el procedimiento con un médico no certificado en Miami, lo que derivó en consecuencias graves.

“Tuve que venir aquí a México, y me abrieron como si fuera una cáscara de plátano. Me abrieron los cachetes para limpiar todo ese desperfecto porque me hizo una cicatrización queloide interna”, detalló.

El aprendizaje: elegir siempre médicos certificados

Tras vivir esta amarga experiencia, Laura Flores enfatizó la importancia de investigar a fondo antes de someterse a cualquier procedimiento estético. En sus propias palabras: “Entre más famosos y famosas tenga en sus cuentas de Instagram, sal corriendo… Yo me dirijo directamente a personas que no tienen licencia médica. En mi experiencia, y lo digo en tu programa, me fue mal en algunos aspectos”.

El caso de Laura Flores es un recordatorio contundente sobre los riesgos de acudir a profesionales no calificados en el ámbito de la cirugía estética. Su historia subraya la necesidad de verificar las credenciales de los especialistas, así como de optar por clínicas que cumplan con todos los requisitos legales y sanitarios.

“La cara se me inflamó terriblemente, y me tuvo que limpiar y arreglar el desperfecto. Podría no haber tenido solución”, concluyó Flores, recordando el peligro al que se expuso.

El testimonio de Laura Flores invita a reflexionar sobre las decisiones relacionadas con los procedimientos estéticos. Aunque estos pueden ofrecer resultados satisfactorios, es fundamental priorizar la seguridad y evitar riesgos innecesarios.

Las palabras de la actriz se convierten en un llamado de atención para todas aquellas personas interesadas en los “arreglitos”. Investigar, elegir médicos certificados y no dejarse llevar por falsas promesas en redes sociales puede marcar la diferencia entre un resultado deseado y una experiencia traumática.