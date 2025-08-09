Bellakath estuvo al borde de la muerte tras someterse a una cirugía estética

Katherinne Huerta Díaz, mejor conocida como Bellakath, encendió las alarmas en redes sociales al revelar que sufrió complicaciones graves tras someterse a una cirugía estética. ¡Estuvo al borde de la muerte!

Bellakath desató total preocupación entre sus seguidores tras dar a conocer al periodista Gustavo Adolfo Infante los momentos de terror que vivió por los múltiples “arreglitos” a los que se sometió. Esto fue lo que le pasó.

Bellakath revela las cirugías a las que se sometió. / IG: @labellakath

¿Bellakath estuvo a punto de morir en medio de una cirugía estética?

Durante su participación en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’ con Gustavo Adolfo Infante, Bellakath habló como nunca sobre las razones por las cuales se ha sometido a diversas cirugías estéticas.

La cantante aseguró que las críticas que ha recibido por su cuerpo la llevaron a tomar la decisión de hacerse “algunos arreglitos” en su aspecto físico.

“Tenía como 18 cuando me hice mi primera operación. Primero me hice la lipo porque yo era un cuadrado y dije: ‘No, que me hagan cintura’”, confesó.

Bellakath confesó que se hizo cirugías por las críticas que recibía. / IG: @labellakath

Sin embargo, no quedó conforme con los resultados lo que la llevó a realizarse otra intervención.

“Después ya cuando adelgacé (empezaron a decir): ‘Ay, está muy flaca, ya no tiene nada y dije bueno, ahora me voy a operar, pero no por lo que diga la gente, sino porque yo también me veía en el espejo y decía: ‘Sí es cierto, no tengo ni aquí, ni acá’. Cuando bajé de peso estaba plana, plana” Bellakath

Durante esa operación en particular, su estado de salud se deterioró seriamente. “Saliendo de la cirugía me puse bastante mal. Casi me voy con Diosito porque el doctor tuvo negligencia, pero uno también dice: ‘Hágame todo de una vez’”, dijo.

“Estaba helada, veía borroso, solo veía como las siluetas y escuchaba las voces. Escuchaba a mi abuelita, estaba mi mamá y me tuvieron que poner lámparas de calor para que la temperatura del cuerpo empezara a subir” Bellakath

Como era natural, las declaraciones de Bellakath no pasaron desapercibidas. Algunos usuarios señalaron que no debió someterse a tantas intervenciones quirúrgicas.

Bellakath estuvo a punto de morir por negligencia. / IG: @labellakath

¿Qué cirugías estéticas tiene Bellakath, cantante de reguetón?

Según la propia Bellakath, su objetivo siempre fue lucir un cuerpo parecido al de “las mujeres buchonas”, reconocidas por tener curvas más pronunciadas y proporciones más voluminosas de lo común. Por esta razón, reveló que se ha sometido a estas cirugías:



Busto : Se sometió a un aumento y levantamiento de senos.

: Se sometió a un aumento y levantamiento de senos. Liposucción : Reducción de grasa en el abdomen, cintura y glúteos para lograr una silueta más estilizada.

: Reducción de grasa en el abdomen, cintura y glúteos para lograr una silueta más estilizada. Rinoplastia : Procedimiento para modificar la forma de la nariz.

: Procedimiento para modificar la forma de la nariz. Bichectomía : Extracción de grasa en las mejillas, buscando un rostro más fino y contorneado.

: Extracción de grasa en las mejillas, buscando un rostro más fino y contorneado. Aplicación de bótox y rellenos dérmicos: Para resaltar áreas como los pómulos, labios y el mentón.

¿Quién es Bellakath, la famosa cantante que estuvo al borde de la muerte por una cirugía?

Bellakath, cuyo nombre real es Katherine Huerta, es una cantante mexicana de reguetón urbano, conocida por su éxito viral ‘Gatita’. Antes de su carrera musical, fue participante del programa ‘Enamorándonos’.

Bellakatah también es egresada de la UNAM como licenciada en Derecho. También se dedica a las redes sociales, donde destaca por su estilo irreverente, letras explícitas de música y contenido relacionado con moda y empoderamiento femenino.