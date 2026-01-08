¡Bellakath harta de que copien su estilo! Explota ¿contra famosa cantante? Desata críticas

Bellakath sigue en el ojo del huracán. Tras denunciar que, presuntamente, fue víctima de “discriminación” por una azafata durante un vuelo a París, ahora asegura que las nuevas cantantes solo se dedican a “imitar”, desatando mucha controversia en redes sociales.

¿Por qué Bellakath afirma estar harta de que copien su estilo?

A través de su cuenta de X, Katherine Huerta, nombre real de Bellakath, expresó estar triste de ver cómo los cantantes ya no tenían “identidad propia” y, aparentemente, solo buscan copiar estilos ajenos.

“Me da cosita como ya no tienen identidad musical y todos quieren sonar como mi buen sereno” Bellakath

El mensaje causó mucha molestia en redes sociales. Muchos internautas la criticaron duramente y hasta le recordaron que, presuntamente, ella llegó a robar pistas a otros artistas, además de que las letras de sus canciones no eran “lo más creativo del mundo”. Y es que, muchos consideraron que hablaba de ella misma.

“Habla la que se roba pistas de otros”

“Trae la realidad bien alterada”

“Por ese tipo de actitud soberbia y nefasta no pegan”

“Duren”

“A veces quisiera tener tu autoestima”

“Habló la pen… que con todos quiere pelear”

“Patética”

“Hasta la basura se separa”

Por supuesto, sus fans no dudaron en defenderla y explicar que no se refería a ella directamente, afirmando que la reggaetonera se ha vuelto una de las cantantes urbanas más influyentes de los últimos años.

Me da cosita como ya no tienen identidad musical y todos quieren sonar como mi buen sereno 😊 — Bellakath 👸🏻 (@labellakath) January 7, 2026

¿Qué dijo Bellakath ante las críticas por opinar sobre el plagio?

Si bien en un inicio Bellakath ignoró las críticas, después le respondió a un usuario que le comentó: “Ay, esta fea ¿qué?”. La cantante simplemente reaccionó con el siguiente mensaje: “Al menos soy mujer, bebé”.

Su reacción solo provocó más controversia y algunos internautas hasta se dijeron molestos de que una “persona como ella” fuera tan famosa cuando realmente no tiene “talento”.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la mexicana se ve involucrada en un tema relacionado con el plagio. En varias ocasiones, la han señalado de haberle “copiado” a otros artistas. Incluso fue demandada en su momento.

¿Bellakath demandada por plagio?

En 2023, un grupo colombiano llamado SON DE AKA demandó a Bellakath por, presuntamente, haber plagiado su sencillo ‘El hueso de mi perra’. Según los colombianos, la mexicana tomó ritmos y compases de su tema para usarlos en la canción ‘Gatita’.

Hasta el momento, no ha habido más actualizaciones sobre la querella. En tanto que la cantante llegó a decir que las acusaciones eran falsas y solo un intento de aprovecharse de su fama.

