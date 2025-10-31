Bellakath deja plantados a fans en concierto y organizadores arremeten contra ella: ¿Por qué no se presentó?

Los fans veracruzanos de Bellakath se llevaron una amarga sorpresa el pasado fin de semana cuando, pese a que la cantante se encontraba en el recinto de la Expo Feria Ganadera Ylang Ylang, decidió no subir al escenario. Lo que inicialmente parecía un problema técnico terminó convirtiéndose en una disputa pública entre la intérprete y los organizadores del evento. ¿Qué pasó exactamente?

¿Por qué Bellakath dejó plantados a sus fans en un concierto?

El concierto de Bellakath era uno de los números más esperados de la Expo Feria Ganadera, celebrada en el World Trade Center de Veracruz. Horas antes de su presentación, los asistentes comenzaron a llenar el lugar, listos para corear sus éxitos virales.

Bellakath revela los obscuros momentos que vivió tras una cirugía estética / IG: @labellakath

Sin embargo, la expectativa se transformó en confusión cuando una de las organizadoras subió al escenario para anunciar que la artista no se presentaría, pero recalcando que había sido una decisión tomada por parte de Bellakath. Esto dijo la organizadora.

Me es preciso informarles que, lamentablemente, la artista Bellakath no se va a presentar el día de hoy. No esperó a las personalidades encargadas de solucionar el problema de dicha consola, que podrán ver aquí atrás. Organizadora del evento

El anuncio provocó abucheos y desconcierto entre los asistentes, muchos de los cuales ya habían pagado boletos o esperado horas para verla en vivo. Pero el asunto no acabó ahí.

Tal vez te interese: Bellakath opina de ropa interior de Danna que tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe: “Cada quien”

¿Qué dijo Bellakath a los organizadores del concierto al que no se presentó?

Poco después, Bellakath recurrió a sus redes sociales para ofrecer su versión de los hechos. A través de historias en Instagram, la cantante aseguró que sí se encontraba en las instalaciones y que su decisión de no presentarse no tuvo que ver con los supuestos problemas técnicos, sino con la falta de pago por parte de los organizadores.

Hola muchachos, yo estoy aquí, en donde va a ser el evento, desde hace rato, no han traído las cosas para hacer el soundcheck, la gente no ha pagado y, aun así, vine a hacer el soundcheck, pero no han pagado, mi equipo está sin comer porque estamos esperando y ya vienen de un viaje largo. Bellakath

Visiblemente molesta, la intérprete añadió que su equipo llevaba horas sin comer tras un largo viaje y que no podía ofrecer un espectáculo en esas condiciones. “ Creo que no hay seriedad en el evento por parte de la persona que nos contrató, nosotros nos vamos a retirar, yo tenía muchas ganas de ver a mi gente de Veracruz, los amo demasiado, esto no quedó en mí, yo estoy aquí pero, si la gente que me contrata no cumple con esto, yo tampoco puedo asistir acá ”, afirmó.

El mensaje dividió a sus seguidores: mientras algunos la apoyaron por defender sus derechos laborales, otros lamentaron la cancelación de último momento.

Lee: Bellakath busca a Aleks Syntek para una colaboración y el cantante tiene una condición ¿Hay perreito?

Bellakath revela los obscuros momentos que vivió tras una cirugía estética / IG: @labellakath

¿Qué respondieron los organizadores del evento sobre las declaraciones de Bellakath?

La guerra de declaraciones no se hizo esperar tras lo sucedido en el concierto con Bellakath. Y es que al revelar su versión de lo sucedido, la organizadora informó, según información de El Universal, que ya habían hecho un pago previo.

Según dicho medio, se le adelantó el 50% del pago total a Bellakath, el cual, sería completado al finalizar el evento como parte del trato .

Esta versión no ha sido confirmada por la intérprete, pero la guerra de contestaciones y versiones aún continúa.

Lee: Bellakath y su extraña relación con un exnovio muerto