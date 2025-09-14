Bellakath se solidariza con las víctimas de la explosión de pipa en Iztapalapa: “No dormiremos”

La tragedia por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, suscitada el pasado 10 de septiembre, sigue causando mucha conmoción entre los mexicanos. Los ciudadanos, incluyendo celebridades, se han solidarizado ante este acontecimiento. Tal es el caso de Bellakath, quien ha sumado esfuerzos para las víctimas.

¿Qué ha hecho Bellakath para ayudar a las víctimas de la explosión de la pipa en Iztapalapa?

Hilda Katherinne Huerta Díaz, nombre real de Bellakath, ha estado usando sus redes sociales para ayudar a la gente y conseguir donativos.

La reguetonera no solo contactó a un abogado para que ayudara a que las víctimas reciban una indemnización justa, sino que también recibió poco más de 120 mil pesos para comprar material de curación y se aseguró de que dicho equipo fuera entregado a las instancias correspondientes.

“Aquí siguen separando los materiales de curación, hoy no dormimos hasta no entregar” Bellakath

También invitó a la gente a que, si está en sus posibilidades, sumaran esfuerzos para los afectados: “Además les documentaré algunas cositas, si está en sus manos ayuden, nunca está de más”, expresó.

Si bien todos aplaudieron su solidaridad ante esta situación tan complicada. Algunos aprovecharon para mencionar que otros artistas como los Ángeles Azules, quienes han dicho representar al municipio de Iztapalapa, aún no han hecho o dicho nada sobre este percance.

¿Qué han dicho los Ángeles Azules tras la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa?

Hasta ahora, los Ángeles Azules no se han pronunciado ante la explosión de la pipa en Iztapalapa. Sus últimas publicaciones después de lo ocurrido han sido sobre la gira que están haciendo en Europa.

“Gracias, Londres. Una noche mágica que quedará en nuestra historia. Gracias a toda la gente de Europa que nos acompañó por primera vez en este tour, nos llevamos su cariño en el corazón”, expresaron en su último post que data del 11 de septiembre, es decir, un día después de la tragedia.

Los usuarios se han sentido indignados ante la falta de declaraciones y, a través de redes sociales, han acusado a la banda de “utilizar” a Iztapalapa solo cuando “les conviene”. Estos son algunos comentarios que se pueden leer:

“Tanto que nombran a Iztapalapa en las canciones y no se han pronunciado por la tragedia”

“Ustedes sin pronunciarse, ningún mensaje de solidaridad con su gente”

“Tanto con su ‘de Iztapalapa para el mundo’ y aún no veo apoyo”

“Se me cayeron unos ídolos”

“Ya tan rápido se les olvidaron sus raíces”

“Pensé que, al nombrar tanto Iztapalapa, mínimo se manifestarían”

“Lamentable”

¿Qué pasó en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre de 2025?

Durante la tarde del pasado 10 de septiembre, una pipa que transportaba casi 50 mil litros de gas se volcó en Iztapalapa, ocasionando una fuga de gas y, finalmente, una explosión que alcanzó a cientos de personas.

Desde el hecho, se han registrado 11 muertos y más de 90 víctimas con quemaduras graves. Hasta el momento, la autoridad sigue investigando las causas del accidente. Se teoriza que el vehículo iba a exceso de velocidad y, en algún punto, chocó con un objeto duro, ocasionando la fuga.

