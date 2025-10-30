¿Los Ángeles Azules groseros con Raymix? Protagonizan momento incómodo con el cantante: VIDEO

Los Ángeles Azules vuelven a estar en medio de la polémica. Y es que, tras no haberse pronunciado por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, ahora son criticados por la aparente grosería que le hicieron a Raymix durante un evento.

¿Qué pasó entre Los Ángeles Azules y Raymix?

A través de redes sociales, se ha viralizado un video de un aparente desaire que los integrantes de Los Ángeles Azules le hicieron al cantante Raymix. Todo ocurrió durante un evento en el que los artistas estuvieron reunidos.

En la grabación, se puede ver cómo Raymix se acerca y estira la mano para saludarlos. Si bien varios integrantes le regresaron el saludo y le dieron la mano, uno de ellos estiró el brazo con el puño cerrado, por lo que el artista se limitó a tomar su muñeca.

Por si esto fuera poco, algunos usuarios consideraron que los músicos de la afamada banda se notaban “muy desganados” y con expresiones de “desagrado”. Incluso, la grafóloga Maryfer Centeno señaló que estos se mostraron muy “groseros”.

“Ay Dios mío vean nada más cómo le dejan la mano estirada Los Ángeles Azules a Raymix, cuando tú saludas a alguien, tienes que tocar las 2 palmas, dejar a alguien con la mano estirada es una de las cosas más groseras, más ofensivas que puede hacer alguien y que además es absolutamente innecesario”, indicó

Todo esto generó muchas críticas en redes sociales. Si bien algunos usuarios afirman que la agrupación se mostró “educada”, muchos creen que “ya se les subió” y “desairaron” a Raymix.

¿Qué dijo Raymix sobre el aparente desaire que sufrió de Los Ángeles Azules?

Hasta el momento, Raymix no se ha pronunciado ante lo sucedido con Los Ángeles Azules. De igual forma, la banda tampoco ha hecho comentarios sobre esto.

En tanto que el cantante de electrocumbia solo ha usado sus redes sociales para compartir parte de sus futuros proyectos y algunos videos del gran cariño de sus fans.

Cabe destacar que, en el pasado, Raymix ha declarado haber tenido una mala experiencia con Los Ángeles Azules. Aunque nunca dio detalles, puntualizó que no son amables.

“En mi experiencia y en lo que yo he vivido, de ángeles no tienen nada. Yo los conocí y nunca han sido amables, mejor otros artistas. Me dijeron cosas feas y más adelante pasaron más cosas”, indicó.

En aquel entonces, muchos tacharon al artista de “mentiroso”. Incluso, tras el aparente desaire, los detractores señalaron que la banda lo trató así por sus declaraciones del pasado.

¿Quién es Raymix?

Edmundo Gómez Moreno, mejor conocido como Raymix, es un cantante mexicano del género llamado ‘electrocumbias’. Nació el 3 de febrero de 1991 en el Estado de México. Actualmente tiene 34 años.

Estudió Ingeniería en Aeronáutica en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y hasta trabajó en un proyecto de la NASA. No obstante, con el tiempo abandonó su carrera para perseguir su sueño como cantante.

En 2015, debutó con su canción ‘Oye mujer’. A partir de allí, sacó más sencillos y colaboró con grandes artístas como Paulina Rubio y Grupo Firme. En 2021, se declaró abiertamente gay. Se desconoce si tiene pareja.

