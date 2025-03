Los ángeles azules de luto, reportan; enfrentan dura pérdida en medio de supuestos problemas internos

Los ángeles azules atraviesan un difícil momento. Hace unos momentos se comunicó la lamentable pérdida de su padre, el señor Porfirio Mejía. La noticia fue dada a conocer a través del programa ‘Ventaneando’, donde se informó que el padre de los hermanos Mejía Avante falleció recientemente.

Aunque no se han revelado las causas de su deceso, la agrupación siempre destacó la importancia de su padre en su trayectoria, mencionando que “tenía 100 años” por un motivo muy especial:

“Recordando algunas entrevistas con Los ángeles azules, ellos decían que su papá tenía como 100 años porque en la época en la que él nació no había actas de nacimiento y no había un registro adecuado, pero eso no es lo importante, lo importante es que enviamos un abrazo y nuestro pésame a la familia Mejía Avante”, dijo Mónica Castañeda. Cabe mencionar que en junio de 2024 se hizo una misa para celebrar los 108 años del señor.

Hasta el momento, los hermanos integrantes de la agrupación no han hecho declaraciones públicas sobre esta pérdida, pero se sabe que recientemente, ‘Los ángeles azules’ ofrecieron un concierto en Nicaragua, por lo que se desconocen los detalles sobre los servicios fúnebres de Don Porfirio.

Puedes ver: Hijo del líder de Los ángeles azules reaparece tras sufrir terrible accidente: “Estuvo muy grave”

El señor Porfirio falleció / YouTube

Rumores de problemas internos en Los ángeles azules

En medio de este luto, la banda también enfrenta rumores sobre un posible distanciamiento entre sus integrantes.

De acuerdo con ‘Ventaneando’, se especula que el conflicto principal involucra a Elías Mejía Avante, quien en una reciente presentación llegó una hora antes que sus hermanos y tuvo un camerino separado del resto de la banda, además de que no compartió con sus hermanos en el escenario.

Estos rumores surgen a pocos días del festival Vive latino 2025, donde Los ángeles azules son una de las agrupaciones más esperadas. Su presentación en el evento podría esclarecer si estos problemas afectan la dinámica del grupo o si solo se trata de especulaciones.

Checa: Los Ángeles Azules se lucen con invitados de lujo: Belinda, Ha-ash, Jay de la Cueva y Ximena Sariñana

Los Ángeles Azules estarían peleados / Redes sociales

Recientemente en Premio lo nuestro, la agrupación habló sobre la importancia de la unión: “Pues es la unión, nosotros siempre hemos estado unidos, eso nos lo enseñaron nuestros padres desde chiquitos y pues mi mami ya no está, que siempre anduvo con nosotros, pero ella siempre dijo: ‘juntos, mis hijos juntos, y a la fecha seguimos’”, dijo Elías en aquel día.

Y agregaron que el secreto para mantenerse juntos ha sido herencia de su mamá, quien falleció hace 5 años a los 94 años de edad: “Es la educación que mi madre y mi padre nos inculcaron a nosotros, siempre la unión de familia y aquí mismo nosotros vamos dejando la herencia para todos nuestros hijos, yo creo que eso ha sido hasta ahorita, ese es el secreto de Ángeles azules”, mencionaron.

¿Quiénes son Los Ángeles Azules? ¡De Iztapalapa para el mundo!

Los ángeles azules, fundados en 1976 en Iztapalapa, Ciudad de México, han sido una de las agrupaciones de cumbia más importantes a nivel mundial, con ventas de entre 30 y 40 millones de copias.

El grupo ha trabajado con grandes exponentes de la música, como Yridia, Thalía, María Becerra, Carla Morrison, Lila Downs, Natalia Lafourcade, Ha*Ash, Gloria Trevi y Miguel Bosé, entre muchos otros.

Los fundadores de la agrupación son los hermanos Elías, Alfredo y José Mejía Avante. Actualmente, los miembros activos son:

Elías “El Doc” Mejía Avante

Jorge Mejía Avante

Alfredo Mejía Avante

José Mejía Avante

Héctor José Mejía Díaz

Cristina Mejía Avante

Guadalupe Mejía Avante

Mira: Rayito Colombiano, celebra 30 años de cumbia: “Fue Diosito quien me sacó de Los Ángeles Azules; no fui yo”