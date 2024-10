Rayito Colombiano, celebra 30 años de cumbia: “Fue Diosito quien me sacó de Los Ángeles Azules; no fui yo”

Raymundo Espinoza, conocido como ‘Rayito colombiano’ es uno de los máximos exponentes de la cumbia en Latinoamérica. Inicialmente fue vocalista de ‘Los ángeles azules’, pero una voz interna le dijo que era el momento de salirse. El cantautor anticipó la celebración de 30 años de carrera en el Teatro Metropólitan con invitados de lujo. También nos contó sobre ‘Muchachita consentida’, su canción favorita.

Raymundo Espinoza cumplirá 30 en ‘Rayito colombiano’ y festeja en grande

“Estoy contentísimo. En dos años cumplo 30 de haber formado mi agrupación. Cuando estuve en ‘Los ángeles azules’, éramos un grupo de muchachos que teníamos muchas ilusiones. Nos juntamos cuando nadie nos conocía. Ellos con su música y yo con mi voz. Fue algo fabuloso”.

Raymundo Espinoza, Rayito colombiano, 30 años de trayectoria, Teatro metropolitan, octubre 2024 / FRANCISCO MANCERA / TVNotas

¿Cómo decidió dejar ‘Los ángeles azules’?

¿Salirse del grupo fue una decisión muy importante? ”Fue una decisión mucho muy difícil. Tuve la incertidumbre de: ¿me salgo o no? En un momento dado algo surgió en mi interno que decía: ‘Salte. Este es el momento’. Yo mismo quedé sorprendido. '¿Cómo salirme? ¡con lo que he luchado!’ Ya teníamos un éxito compartido, pero ahí estaba el grito interno. Yo siempre digo: Fue Diosito el que me sacó. No fui yo”.

“Siempre he dicho que las cosas que pasan son porque Dios las tiene preparadas. Yo soy creyente. Yo no soy de esa gente que tome a mal que me traten mal. Es por algo y sobre todo para algo, sobre todo algo muy importante: para aprender. A mí, al contrario, ¿cómo decirlo? puede sonar muy presuntuoso, pero de ese tiempo para acá, todo lo tomo como una enseñanza, como parte de algo para que yo esté bien. Hay muchos dichos. Uno que entra en mi caso: ‘No hay bien que por mal no venga’. Si yo hubiera dicho: ‘Ay, te tratan bien. Ahí te quedas’. Ahí estaría. Por eso yo dije: qué bueno que me trataron de lo mejor que se pudieron haber imaginado”.

Raymundo Espinoza, Rayito colombiano, 30 años de trayectoria, Teatro Metropolitan, octubre 2024 / FRANCISCO MANCERA / TVNotas

Formación del grupo ‘Rayito colombiano’ y el éxito de ‘Muchachita consentida’

“Posicionarme como ‘Rayito colombiano’ me costó como dos, tres años, ni para comer tenía. No tenía nada de ahorritos, ¿de dónde? Me puse a trabajar en un taxi para tener dinero”.

“De todos estos años creo que esta celebración Rumbo a los 30 años, es uno de los días más importantes porque lo hice con todo el amor, con mi hijo al lado que es mi mánager”.

“Mi canción favorita de todas las que tengo es ‘Muchachita consentida’, porque es composición y arreglo mío. La gente después de la pandemia hicimos un recorrido en todos los medios porque con ese tema tuvimos 1 billón de reproducciones alrededor del mundo. Nos llamaron de todos lados. Esa canción está dedicada a mis dos mujeres, mis dos exesposas. No se enojaron porque se las haya dedicado a las dos. Al contrario, están contentas, y ya no vivo con ninguna de ellas. Sí tengo pareja. Yo no puedo vivir solo, pero ya no me vuelvo a casar”.

Festejo de 30 años de ‘Rayito colombiano’ en el Teatro Metropolitan

Rayito Colombiano tuvo como invitados de honor en los inicios de sus festejos de su larga trayectoria en el teatro Metropolitan a Memo Muñoz, José Cantoral y Aleks Syntek. Éste último, escribió para Rayito el tema ‘Astuta’, que cantaron juntos.