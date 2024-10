Ángela Aguilar deseaba colaborar con Shakira, pero ¿la colombiana le hace el feo?

Shakira ha cosechado grandes éxitos a lo largo de su carrera. La cantante colombiana se volvió una de las mujeres más reconocidas en la industria por su talento en la música, así como en otros ámbitos del entretenimiento.

Actualmente, la barranquillera estrenó su nuevo sencillo ‘Soltera’, el cual se ha convertido en una de las canciones más escuchadas en las plataformas digitales desde su estreno. Incluso, su videoclip oficial ya suma miles de reproducciones.

En dicho audiovisual invitó a diversas personalidades de la industria musical, tal como Danna, Lele Pons, Nati Natasha, la modelo Winnie Harlow y Kenia Os. ¡Lo volvió más icónico!

Shakira celebra su"Soltera´s House Party” / Captura de pantalla: @Shakira

Shakira invita a Kenia Os, Danna y a Belinda a una gran fiesta

Eso no es todo, Shakira dejó boquiabiertos a sus seguidores luego de que presumió la gran velada que organizó de nombre ‘Soltera’s house party’ en la que Belinda, Danna y Kenia Os fueron invitadas.

Dicha celebración no solo fue un tributo a su música, sino que también subrayó la gran carrera de las famosas y su hermandad entre mujeres.

Aunque en redes criticaron a la colombiana por no invitar a Karol G a su celebración, así como a la grabación de su tema ‘Soltera’, lo que ha sido totalmente reconocido es que es una de las celebridades afortunadas que han logrado colaborar con Shakira. Y quien no tendría esta dicha sería Ángela Aguilar.

Shakira fiesta soltera con Belinda, Danna y Kenia Os / Instagram: @shakira

Ángela Aguilar deseaba colaborar con Shakira

Luego de su ruptura con Gerard Piqué, Shakira ha decidido sacar grandes temas que la llevaron a ser una de las más escuchadas de los últimos tiempos. Sin embargo, la colombiana supuestamente se ha cotizado con respecto a las celebridades que buscan colaborar con ella.

Tal es el caso de Ángela Aguilar. Recordemos que la intérprete de ‘Gotitas saladas’ se dijo fan de Shakira. Incluso, habría intentado comunicarse con ella para colaborar juntas.

En febrero del 2023, la hija de Pepe Aguilar reveló en ‘Hoy’ sus deseos de componer una canción con la barranquillera en alusión a sus exparejas. “Le podemos escribir algo a nuestros ex”, dijo Ángela.

¿Shakira le hace el feo a Ángela?

Sin embargo, internautas dicen que el deseo de Ángela Aguilar no se haría realidad nunca. Esto debido a que la colombiana consolidó una gran amistad con Belinda, quien se comprometió en el pasado con Nodal. Por esta razón, en redes sociales apuntaron que Shakira “le hace el feo” a la joven, de 21 años, por su relación con Christian.

Recordemos que el intérprete de ‘Botella tras botella’ ha sido totalmente criticado por su historial de ser “mujeriego” e “infiel”. Detalles que Shakira ha dejado claro que repudia en la mayoría de sus canciones.

No obstante, Shakira no se ha pronunciado directamente respecto a las razones por las cuales no habría querido colaborar con Ángela Aguilar. ¿Será por lealtad a Cazzu?