¿Shakira no invitó a Karol G al video de ‘Soltera’? Fans aseguran: “Le tiene envidia”

La cantante colombiana Shakira se encuentra en el ojo del huracán tras el estreno de su nuevo sencillo “Soltera” y el anuncio de nuevas fechas para su gira “Las mujeres ya no lloran”. Mientras celebra estos éxitos en solitario, la intérprete de “Hips Don’t Lie” ha desatado una ola de comentarios y especulaciones debido a una notable ausencia en sus celebraciones recientes.

Shakira celebra su"Soltera´s House Party” / Captura de pantalla: @Shakira

Karol G no fue invitada a la fiesta de soltera de Shakira

La barranquillera ha compartido con sus fans imágenes y videos de una lujosa fiesta junto a un grupo selecto de amigas y colegas, entre las que se encuentran Lele Pons, Danna Paola, Belinda, Anitta y reconocidas modelos internacionales. Sin embargo, la ausencia de Karol G, ha sido evidente y ha generado un intenso debate en las redes sociales.

Recordemos que Shakira colaboró con Karol G en 2023 con el exitoso tema “TQG”, canción que está incluida en el último álbum de la colombiana “Las mujeres ya no lloran” por lo que se esperaba que en este video o en la fiesta de la ex de Gerard Pique, Karol G apareciera, pero no fue el caso.

Los seguidores de ambas artistas han expresado su sorpresa y descontento ante esta situación, cuestionando la relación entre las dos colombianas. Algunos fans sugieren que la ausencia de la intérprete de “Bichota” podría indicar una posible rivalidad o tensión entre ambas cantantes, a pesar del éxito de su colaboración.

Otros fans han defendido a Shakira, argumentando que la decisión de invitar a ciertos artistas a sus celebraciones es personal y no necesariamente refleja la calidad de una amistad o relación profesional.

A pesar de la controversia, Shakira continúa disfrutando de los frutos de su éxito. El video de “Soltera” ha acumulado millones de reproducciones en pocas horas y las nuevas fechas de su gira se han agotado rápidamente. Sin embargo, la ausencia de Karol G sigue siendo un tema candente en las redes sociales, y los fans de ambas artistas esperan con ansias una aclaración sobre la verdadera naturaleza de su relación.

En redes sociales fans de Karol G se han hecho presentes.

“Falta la mejor KAROL”, “Karol G tiene sus compromisos”, “es evidente que no se reconciliaron”, “esta es la prueba de que Shakira no tiene en cuenta a Karol para nada”, “no la invitó para no sentirse incómoda como siempre se le ve a su lado”,“ es verdad falta la bichota “, fueron algunos de los comentarios que se leían.

¿Cuándo serán los conciertos de Shakira en el Estadio GNP Seguros de la CDMX?

Shakira se presentará el 20, 21, 23, 25 y 27 de marzo en el Estadio GNP Seguros.

Si bien las primeras cuatro fechas ya están agotadas. A partir de este 18 de octubre la venta al público en general ¡ya está abierta!