Cantante de reguetón se infarta en pleno programa en vivo y saca espuma por la boca, difunden video

El mundo del reguetón vivió momentos de tensión y desconcierto luego de que circularan imágenes en redes sociales que mostraban al reconocido cantante ‘el Cata’ desplomarse en medio de una entrevista en vivo. Lo que parecía ser un infarto alarmó tanto a los presentadores del programa como a sus miles de seguidores.

Todo ocurrió durante la transmisión del programa radial “Esto sí es televisión”, conducido por Luinny, donde El Cata se encontraba como invitado para promocionar su más reciente sencillo titulado “De guaro en guaro”. El artista, conocido por éxitos como “Loca con su tiguere”, estaba dialogando con el conductor cuando, de forma repentina, se desplomó en pleno set mientras una espuma blanca salía de su boca.

El video, que rápidamente se volvió viral, muestra la reacción de sorpresa y desconcierto de los conductores mientras la transmisión se interrumpe de manera abrupta. Durante varios minutos, la incertidumbre reinó entre los televidentes, que comenzaron a especular sobre la gravedad del estado de salud del artista.

La escena encendió las alarmas en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su preocupación y exigieron información oficial sobre el estado del cantante. Incluso algunos colegas del género urbano enviaron mensajes de apoyo ante la posibilidad de que el Cata hubiera sufrido un infarto en vivo.

El Cata reaparece tras infarto en vivo

Ante el escándalo generado, el Cata fue contactado por el programa de televisión “Esto sí es televisión”, conducido por Gaby Cruz, Jessica Campos y Honey Pérez, donde ofreció detalles sobre lo ocurrido. Para sorpresa de muchos, el cantante confesó que el supuesto infarto había sido una broma destinada al locutor Luinny, sin imaginar el revuelo que provocaría.

“Quise hacer una broma inocente, una forma de relajar un poco la entrevista”, declaró el artista, entre risas. Los presentadores agradecieron la aclaración, pero admitieron haber sentido una gran preocupación en el momento de ver las imágenes.

No obstante, lo que para el cantante pudo parecer una ocurrencia cómica, no fue recibido de la misma forma por el público. Muchos seguidores expresaron su molestia por el tipo de humor utilizado, especialmente cuando se trata de un tema tan delicado como la salud cardíaca.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales al infarto de broma del reguetonero el Cata?

La reacción en redes sociales fue inmediata y dividida. Mientras algunos seguidores restaron importancia al incidente y tomaron el momento con humor, una gran mayoría criticó duramente la broma del cantante.

“No me da nada de risa. Con eso no se juega, imagínate que a alguien de tu familia le dé un infarto real por esa bromita de tan mal gusto”, escribió un usuario en Instagram. Otros comentaron: “Qué humor negro, cuánta ignorancia en los medios. No todo se vale por ganar vistas o seguidores”.

Además, algunos especialistas en comunicación y salud se pronunciaron en medios digitales, señalando que bromas de este tipo pueden desinformar, banalizar temas graves y generar crisis innecesarias tanto para los medios como para la audiencia.

Aunque el Cata no ha emitido disculpas formales, las consecuencias mediáticas de su “broma” podrían afectar su imagen pública en el corto plazo, especialmente en un momento clave de promoción de su nuevo sencillo.

¿Quién es el Cata, cantante dominicano de reguetón que bromeó con sufrir un infarto?

El Cata, cuyo nombre verdadero es Edward Edwin Bello Pou, es un artista dominicano multifacético cantante, compositor, rapero y productor, originario de Barahona, República Dominicana. Es conocido por su innovadora mezcla de merengue, hip-hop y reguetón, lo que lo posiciona como uno de los pioneros del electro-mambo o merengue urbano.

Inició su trayectoria musical a finales de la década de 1990 con temas como “El Nacu Nacu” y “Con la lengua afuera”. Sin embargo, alcanzó reconocimiento internacional en 2009 con su álbum “El Malo”, el cual incluye éxitos como “Loca con su tíguere”, “Pa’ la esquinita” y “Rabiosa”.

Uno de sus mayores logros fue cuando Shakira adaptó su canción “Loca con su tíguere” en 2010 bajo el nombre “Loca”, logrando un éxito global con millones de reproducciones tanto en YouTube como en plataformas de streaming.

El Cata ha compartido escenario y estudios con figuras internacionales como Shakira, Pitbull, Gloria Estefan, Drake, Kat DeLuna, Wyclef Jean, Elvis Crespo y Yuri. A lo largo de su carrera, ha mantenido su independencia artística mediante sus sellos Los Dueños del Negocio y Ratatá Music.

El incidente con el Cata reabre el debate sobre los límites del humor en los medios de comunicación y la responsabilidad de los artistas al aparecer en espacios en vivo.

