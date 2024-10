Shanik hace broma sobre Liam Payne en Hoy; ofrece disculpas en vivo

La periodista de espectáculos Shanik Berman generó una gran polémica este jueves 17 de octubre durante la transmisión del programa ‘Hoy’ al hacer un comentario insensible sobre la muerte de Liam Payne, el exintegrante de One Direction, quien falleció el miércoles 16 de octubre en Argentina.

La trágica muerte de Liam ocurrió luego de que sufrió una aparatosa caída del tercer piso de un hotel, donde el cantante de 31 años se alojaba. Se especula que Payne estaba bajo los efectos de sustancias nocivas en el momento de la caída, pero las investigaciones continúan.

El comentario de Shanik surgió mientras los conductores Raúl Araiza y Arath de la Torre hablaban sobre las luchas que ambos enfrentaron en el pasado con el alcoholismo. Fue en ese momento cuando la periodista lanzó la siguiente frase: “Qué bueno que lo pueden contar y no se cayeron de algún piso. Digo, qué bueno que lo pueden contar y están vivos”.

El comentario generó un momento incómodo entre los conductores, lo que llevó a Galilea Montijo a intervenir de inmediato, visiblemente desconcertada y regañó a su compañera diciendo: “Ay no, Shanik, eso no es divertido”. A pesar de la reacción de sus compañeros, Shanik no dejó de hablar, y rápidamente la producción cambió de tema, mandando a una nota para evitar que la situación empeorara.

Liam estuvo como invitado en una ocasión en el matutino, por lo que los conductores se mostraron aún más consternados por su pérdida / Instagram

Shanik ofrece disculpas por insensible comentario

Sin embargo, al regresar de la pausa, la periodista se vio obligada a pedir disculpas en vivo por su desafortunado comentario: “El comentario que hice, que no venía nada al caso, fue a título personal. Ofrezco una disculpa a todos los fans y no veía al caso”, declaró, deslindando tanto a sus compañeros como al programa de la polémica que podría generar su comentario en este momento tan sensible para millones de fans.

Después que Shanik hizo este comentario, internautas recordaron el desafortunado tweet que lanzó una tarde antes su excompañero Adrián Marcelo, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Si te tiras de un edificio, solo hay ‘One Direction’ (una dirección)”.

Shanik ofreció disculpas por su comentario en vivo / IG: @shanikberman

Shanik y Adrián Marcelo enfrentan críticas por chistes acerca de la muerte de Liam Payne

Ambas publicaciones de los exintegrantes de ‘La casa de los famosos México’, han sido ampliamente criticadas por su falta de respeto hacia una tragedia tan sensible.

La muerte de Liam Payne ha conmocionado a sus fans y a la comunidad artística a nivel mundial, quienes lo recuerdan con cariño por su paso en ‘One Direction’ y su carrera como solista, así que las fans ya dejaron comentarios respecto a lo dicho por Shanik en el matutino.

“Su comentario de Shanik pésimo. ¿Trata de ser graciosa con la muerte de alguien, en verdad? Debería de controlar más las palabras que salen de su boca en lugar de estar tratando de ser graciosa a costillas de la muerte de alguien. Pésimo gusto de esa señora” y “Shanik es muy imprudente no respeta esos temas no son graciosos”, escribieron.

