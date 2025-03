Vero Gallardo se lanza como Dj, ahora canta reguetón y ya grabó su primer video

Cumple un sueño más en su carrera. La periodista Verónica Gallardo ahora es cantante de reguetón y grabó el video de la canción ‘Venenosa’. Acompañamos a Verito en el detrás de cámaras de la grabación de su video en una casa del Estado de México como en el mercado de La Merced.

¿Cómo llegó Verónica Gallardo al reguetón?

Vero nos confesó respecto a esta nueva aventura que está comenzando. “Me muero de la risa. Imagínate que empezar a dizque a cantar a esta edad. Obviamente yo no canto. Todo el mundo dice que al reguetón todo mundo le entra, pues no te creas. Me cuesta trabajo, porque de repente hablan muy rápido y seguido y a mí me llegó a faltar el aire. Hubo algunos pedazos de la canción donde de plano fue frase por frase porque no lo lograba”.

Verónica Gallardo grabó su videoclip de reguetón ‘Venenosa’ / Francisco Mancera y Liliana Carpio / TVNotas

“Uno de ellos compositores es reguetonero que se llama 777. Él sí canta, y la cantaba perfecto. La grabación se hizo así, y por eso tengo prohibido cantar en vivo porque no voy a poder (ríe)”.

Al preguntarle qué se siente cantar este género, y por qué hacerlo, señaló: “La cosa es divertirme y hacerlo muchísimo. Ya estaba en un momento de mi vida que todo me daba lo mismo. Nada me emocionaba. Ya no tenía motivación. No lo había asimilado de esa manera. Conocí por Rodrigo Fragoso a Dj Tokio, y me dijo que él ha lanzado a Lyn May, a Laura Bozo, y a Carmen Campuzano”.

“Y de broma le dije en septiembre que si me ayudaba a ser Dj, y dijo que sí. Pasó tiempo y un día me dijo que si nos veíamos para platicar sobre ese asunto. Me vuelve a contactar donde me dice que quiere escribirme una canción, entonces le comenté que hable sobre lo que yo hago de chismes, del mundo del espectáculo, de gente que tenga que ver del medio del que yo manejo”.

Mira: Verónica Gallardo le responde al restaurante que la “exhibió” y toma acciones legales en su contra

¿Qué piensa Verónica Gallardo del reguetón?

Vero Gallardo ahora piensa diferentes sobre este género. “Hacer música tiene su chiste, es un proceso largo, no es fácil, mi admiración a los verdaderos cantantes y que entiendan que es divertido. Básicamente a mí lo que me interesa es decirles a las señoras de mi edad que todo se puede en esta vida”.

No te pierdas: Verónica Gallardo denuncia “desagradable” experiencia en restaurante, pero local le responde y la exhibe

Verónica Gallardo grabó su videoclip de la canción ‘Venenosa’ de reguetón / Francisco Mancera y Liliana Carpio / TVNotas

Al preguntarle como se llama su primer sencillo, comentó: “Se llama Venenosa, y bueno me estoy divirtiendo mucho. Estoy tratando de hacer lo mejor posible porque eso fue lo que me dijo mi hijo Pato, que si lo voy a hacer que lo haga bien y no porquerías. Por eso quiero ser la reguetonera más vieja del país (ríe)”.

Vero nos contó que no le dieron nervios a la hora de grabar la canción. “Me reí mucho a la hora de cantar, porque el Dj me dice empieza a afinar la voz, no pues no pude. Desafiné y luego tengo oído de artillero menos”.

La periodista nos dijo que si saldrá sexy en el video. “Como crees, sexy de donde, será algo de los años 50’s, una parte de época y la otra va a hacer de reguetonero completo. Y eso me emociona mucho por el look de las chamarras, las cadenotas, los tenis, o sea, es que la verdad me gusta este género y los reguetoneres y el reguetón mexa”.

Verónica Gallardo en la grabación del video de la canción Venenosa

¿Qué piensa Verónica Gallardo de las críticas?

Sobre las críticas que seguramente van a lloverle, respondió: “Mira que pueden decir que estoy loca. Es cierto. Que lo hago mal, no; pero que se me zafó una canica, sí; que me veo ridícula, sí. Pero de eso se trata la vida de reírse de uno mismo, que se molesten a mí qué. La gente se puede divertir. Y espero tener presentaciones para que después me compre mi jet privado”, concluyó la periodista quien tuvo una crisis de salud hace poco.

Por otra parte, al final de la grabación a la periodista se le acercó un joven del mercado de La Merced y le regaló una limpia con hierbas para que tenga suerte y buena vibra ahora en su faceta de reguetonera.

Puede interesarte: Verónica Gallardo balconea a VLA, ¡la sacaron del foro! Dice que los de Hoy son mejores