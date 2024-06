Verónica Gallardo le responde al restaurante que la “exhibió” y toma acciones legales en su contra

En las últimas horas la querida conductora Verónica Gallardo ha sido tema de conversación en redes sociales luego de que denunciara en éstas que había recibido un trato indigno por parte del restaurante ‘Sapphire’ en Puerto Vallarta, Jalisco.

Según dijo en un video, fue víct¡ma de d¡scrim¡nación en el restaurante porque mientras estaba esperando una mesa con sus acompañantes, quisieron ocupar el baño, pero una señora les comentó que eran solo para clientes, lo que molestó a Vero.

“Me quedé helada. Yo estaba esperando que nos dijera mesa para cuántos, un trato amable. Quedé invitada a no regresar. Perdone de qué me ve la cara, pero así viniera yo en harapos, un baño público por ley no es discriminatorio. Yo podría entrar al baño si así hubiera sido mi necesidad; realmente veníamos a comer y lo único que pasó aquí en Puerto Vallarta fue una situación muy desagradable”, comentó.

Sin embargo, horas después el restaurante le respondió y la exhibió diciendo que existía un video de seguridad que demostraba que los acompañantes de la conductora se metieron al baño sin pedir permiso, cuando este es exclusivo de los clientes y reprobaron que la conductora ocupara su “estatus de figura pública para ofender, difamar y omitir las reglas”.

📷📷 Verónica Gallardo denuncia discriminación en restaurante de #PUERTOVALLARTA; Por su parte el Restaurante publica video de seguridad donde accede sin tener permiso, "Se metieron de la calle para usar nuestros sanitarios sin ser clientes"

📷https://t.co/VhyKS7URnZ pic.twitter.com/hVtA8D1UI5 — @MetrópoliBahía (@metropolibahia) June 16, 2024

Verónica Gallardo lanza comunicado y revela que actuará legalmente contra el restaurante

Luego de esto, la conductora emitió un comunicado de prensa en el que aclara las intenciones que tenía en el establecimiento y anunció que está asesorada legalmente, por lo que ya estableció una acción legal en contra del establecimiento por “discriminación” y dañar su imagen.

“En la entrada me encontraba junto con otras personas esperando me fuera asignada una mesa, (tal como lo señala la única imagen que ha sido utilizada por el restaurante como ’supuesta prueba’). Momentos después una señora se acerca y me comenta que el baño únicamente es para clientes y que nos invita a retirarnos, motivo por el cual me siento discriminada y maltratada por dicho establecimiento”, escribe.

Este fue el comunicado que lanzó como respuesta / Cortesía: Rodrigo Fragoso

Verónica aclaró que su objetivo era consumir y pasar un buen rato con sus amigos y nunca fue solo utilizar los baños y retirarse, retando públicamente al establecimiento a mostrar el supuesto video que tienen en sus manos.

Por último, dijo “una servidora, así como mis acompañantes estamos siendo asesorados por un equipo legal y hemos ejercido acción legal en contra de este lugar por discriminación y daño a mi imagen”.

Verónica Gallado denunció maltrato en un restaurante / Instagram: @vero1gallardo

Al momento el establecimiento no ha respondido a este comunicado.