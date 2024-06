Anahí cuenta toda la verdad sobre RBD: Habla del exmánager, las auditorías y otro reencuentro del grupo

Cachamos a Anahí llegando a una conocida tienda de muebles, pues hace unos días fue la presentación de su colección “Casa Anahí”. Sorprendida por nuestra presencia no dudamos en preguntarle sobre el proceso legal que enfrenta Guillermo Rosas exmánager de RBD, quien es acusado por supuestos malos manejos de dinero en la gira de conciertos de “Soy Rebelde tour”.

“Yo, al igual que todos, quiero claridad, que las cosas se pongan en orden para todos, que todo se esclarezca. Yo no estoy defendiendo a nadie, y eso lo quiero dejar claro, pero tampoco estoy acusando a nadie, porque todavía no tenemos los resultados de las auditorías”.

“Se hicieron auditorías. Si bien hubo irregularidades, se está haciendo otra más, y yo en lo personal les quiero compartir que estoy en pláticas con un despacho internacional de mucho prestigio, porque yo también quiero hacer una auditoría más, externa. Quiero dejar claro que jamás he tenido nada que ver con el tema administrativo del tour. Tampoco soy la presidenta de la compañía. Soy una integrante más de RBD”.

“Cuando tomamos la decisión de hacer ‘Soy Rebelde tour’, lo hicimos con toda la ilusión del mundo, con todo el amor. Cada noche para mí era lo máximo porque era estar juntos. Lo más bonito de todo es agradecerle a la gente que nos quiso volver a ver casi 20 años después y nos gritaron con mucho amor.”.

Sobre aquella felicitación que le hizo Anahí a Guillermo Rosas en su cumpleaños, que causó revuelo en redes sociales: “En la vida es bonito ir sin rencores. Cuando Guillermo deja de ser parte del tour de RBD, no solamente se rompe un tema profesional. Era uno de mis mejores amigos durante 18 años. Se rompe una amistad y confianza de mucho tiempo. Nunca nos volvimos a ver”.

“Yo tenía que sanar y claro que pensé enviar el mensaje en privado, y después dije: ‘Yo no tengo nada que ocultar’. No fue un tema para nada queriéndole hacer daño a nadie. Eso lo quiero dejar claro. Jamás fue mi intención perjudicar a alguien, mucho menos incomodar. Si eso ocurrió, lo siento muchísimo, y ofrezco disculpas de todo corazón”.

“Ha habido comentarios muy desatinados hacía mí y muy dolorosos. No les puedo mentir. Ustedes me conocen de toda la vida. Hay comentarios que duelen, que lastiman tu nombre, que hieren tu integridad. Yo, si bien soy parte de una sociedad con cuatro compañeros del grupo, quiero lo mismo que todos. No estoy a favor ni en contra de nadie”.

Últimamente se han desatado rumores de un distanciamiento de Anahí con sus compañeros de RBD: “Yo a todos les deseo lo mejor. Lo bonito es mucho más grande que cualquier desencuentro, dimes y diretes, pleitos, pero yo me quedo con lo lindo, y creo que debe prevalecer el cariño que ha existido durante muchos años”.

Al preguntarle si en un futuro podrán reencontrarse para realizar otra gira de RBD, incluso se dice que ya están en pláticas: “No sé si ellos lo estén planeando. No tengo ni idea. No hemos tenido contacto últimamente, pero yo creo que RBD va a dejar de existir hasta que el último corazón rebelde deje de latir”.

“Pues es que no me han invitado a esas pláticas. No sé. No tengo idea. Pero ustedes saben que están en mi corazón siempre”.

Pero la pregunta es: ¿Funcionaría un reencuentro de RBD sin Anahí?:

“Si ellos así lo quieren, está perfecto. Yo siempre los voy a apoyar y a desear lo mejor. Jamás voy a intentar meterme en donde no. Yo creo que RBD es mucho más grande que nosotros mismos”, concluyó.

