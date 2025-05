Influencer acusa a Diego Amozurrutia, actor de telenovelas, de intentar abusar de ella: “aquí es un motel”

El nombre de Diego Amozurrutia, actor de ‘Rebelde’, se puso en tendencia en redes sociales. Todo ocurrió luego de que la influencer Fer Altuzar hiciera fuertes declaraciones de un actor de telenovelas. La famosa en redes dijo que el galán intentó darle sustancias ilicitas y abusar de ella. De acuerdo con sus palabras, todo habría ocurrido cuando ella tan solo tenía 16 o 17 años.

¿Cómo conoció la influencer Fer Altuzar al actor de telenovelas que supuestamente la abusó?

Mediante el programa de YouTube, ‘Tenemos una cita’, la también conductora Fer Altuzar dio detalles del supuesto abuso que vivió a sus casi 16 años por parte de un integrante de ‘Rebelde’, a quien conoció en el Centro de Educación Artística (CEA).

“Había un actor más grande que yo, muy guapo, y estaba como hot en ese momento. Me invitó a salir y fue como todo muy bonito, me llevó a un show, luego una vez en el Corona Capital, me perdí y me lo encontré, le dije: ‘¿Me puedes llevar a mi casa?’, pero sentí como que se empu… porque no me fui con él, esas fueron mis dos primeras experiencias”. Fer Altuzar

¿Qué dijo la influencer Fer Altuzar sobre el presunto abuso que vivió con un actor de telenovelas?

Aunque Fer apuntó que, en un principio, sus interacciones con este actor fueron agradables, todo cambió en su tercer encuentro.

Fer comentó que el actor la invitó a salir, ella aceptó, pero todo se tornó diferente cuando él le pidió que se tomara una pastilla, en el momento en el que subió a su automóvil.

“Me dijo que me invitaba a una posada, a mí me valía, yo lo quería ver... Pasó por mí súpertarde. Me subí al coche con él y estaba como súperacelerado, traía una cajita y la abrió, tenía pastillas y me dijo ‘tómate una’, eran drogas, yo creo. “No sé qué era, pero me presionó mucho para que me comiera una, no lo hice”. Fer Altuzar

Altuzar comentó que llegaron a un motel en la zona de Tlalpan en la Ciudad de México, pero que el actor le aseguró que ahí sería la posada de su empresa. Sin embargo, la recepcionista le confirmó que se trataba de un motel, lo que encendió más su inseguridad.

“Me dice: ‘ya llegamos’, nos bajamos en Tlalpan y era un motel. Pura madre la posada (...) Todavía me agarra de la mano y me arrastra, me dice: ‘vamos, vamos, aquí es la fiesta’, me empieza a jalar”, agregó.

La creadora de contenido mencionó que logró salir del lugar y contactó a una amiga para que le enviara un transporte seguro. No obstante, según lo que dijo, el actor insistió en acompañarla durante su viaje. Al llegar a su destino, Fer aseguró que el famoso continuó con presión para que lo besara.

Fer dijo que lo rechazó y él le habría dicho: “A mí nadie me hace eso”.

Fer no mencionó si lo denunció con las autoridades, pero sí dijo que se dio a la tarea de investigar en redes y descubrió que él ya habría estado envuelto en polémicas similares.

Cabe señalar que Fer Altuzar no mencionó durante su relato el nombre del actor. Sin embargo, al finalizar dijo que se llamaba Diego.

Sin decir apellido, sus compañerpos de pódcast empezaron a buscar en internet y uno de ellos mostró una foto y dijo: “Se llama Diego Amozurrutia”. Mientras él decía eso, una voz decía: “Es él, es él”.

Diego Amozurrutia señalado de intento de abuso / Captura de pantalla, YouTube ‘DEKO EN VIVO’

Finalmente Fer Altuzar a cuadro dijo contundente:

“Atrévanse a funar a los hijos de su pu... madre. Diego Amozurrutia. Si wey, yo tenía 17 años”. Fer Altuzar

Al momento, Diego Amozurrutia no se ha pronunciado a estas declaraciones.

Así lo dijo Fer Altuzar (min. 1:32:48)

¿Quién es Diego Amozurrutia señalado por Fer Altuzar de intento de abuso?

Diego Amozurrutia Torres Landa es un actor y cantante mexicano que nació el 31 de agosto de 1990 en Ciudad de México. Proviene de una familia con raíces en la industria del espectáculo. Es nieto de la reconocida actriz Kitty de Hoyos y hermano del también actor Iván Amozurrutia.

Comenzó su carrera a los 12 años participando en los DVD’s de la telenovela ‘Cómplices al rescate’ y se formó en el Centro de Educación Artística (CEA). En 2004 tuvo una breve participación en la exitosa telenovela ‘Rebelde’, donde interpretó al personaje de Andrés ‘Andy’. Aunque su aparición fue corta, le dio visibilidad en la industria del entretenimiento.

Amozurrutia ha actuado en diversas producciones de televisión como:

‘Mi pecado’,

‘Llena de amor’,

‘Amorcito corazón’,

‘Quiero amarte’ y

‘Cuna de lobos’ , donde interpretó a Alejandro Larios Creel.

También protagonizó la serie ‘Gossip girl Acapulco’ en 2013 y ha participado en teatro musical, en el que destacó su papel de Colate en ‘Hoy no me puedo levantar’.

En el ámbito musical, ha desarrollado una carrera como cantante bajo el nombre artístico de Diego Amoz, ha lanzado varios sencillos de pop que pueden encontrarse en plataformas digitales como Spotify.