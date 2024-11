Aarón Díaz revela los oscuros motivos por los que dijo NO a ‘Rebelde’, ¿arrepentido?

La telenovela ‘Rebelde’ se convirtió en un fenómeno mundial que lanzó al estrellato a sus protagonistas, entre lis que destacan Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Sin embargo, pocos saben que Aarón Díaz, otro actor de gran popularidad en ese momento, estuvo a punto de formar parte del elenco.

En una reciente entrevista, el actor reveló los motivos por los que rechazó esta oportunidad única.

Aarón Díaz confiesa por primera vez que rechazó participar en ‘Rebelde’ ¿se arrepiente?

Durante una entrevista con ‘La Caminera’, Aarón Díaz, quien en su momento era una de las estrellas juveniles más prometedoras, fue cuestionado sobre si alguna vez consideró unirse al elenco de la telenovela ‘Rebelde’, que revolucionó la televisión mexicana en 2004.

“Nunca he contado esto y qué bueno que me preguntan... Terminando Clase 406, estamos todos en la última escena y me llegan y me dicen ‘oye, Aarón, ahora vamos los mismos, vamos a hacer otra novela, se va a llamar ‘Rebelde’. Es una novela que traigo de creo Argentina y es una escuela privada’”, recordó Díaz.

La propuesta de participar en una telenovela juvenil con un formato innovador era tentadora, pero el actor ya tenía otro proyecto en mente. “Yo dije ‘Pedro, llevo dos años con esta bola. Los amo, pero me acaba de avisar un productor que me quiere de protagonista de su novela de deportes extremos. Nos vamos a ver más adelante, no te preocupes’”.

Aarón Díaz revela si está arrepentido de la decisión que tomó cuando era muy joven

A pesar de que ‘Rebelde’ se convirtió en un fenómeno mundial, Díaz no se arrepiente de su decisión, pues cree que tanto éxito y ajetreo social pudo haber terminado con su carrera como actor.

“Decidí no hacerla y hoy en día, después de todo el suceso que tuvo, más feliz estoy de mi decisión porque yo no sé qué hubiera sido de mí si hubiera hecho otros dos años de una cosa así. Probablemente, me hubiera vuelto loco y me hubiera retirado. Siempre he tomado la decisión que yo considero la correcta para mí. Y en ese caso es lo mejor que pude haber hecho”, aseguró Díaz.

El también productor dijo que sus decisiones siempre han sido meticulosamente escogidas, pues ama su carrera y no tomaría ningún papel a la ligera.

“Tomarme un tiempo para respirar, darme cuenta de lo que había pasado en los últimos dos años, de cómo mi vida cambió completamente, y retomar con la certeza de que sí amo esto, pero también necesito escoger mis proyectos,” Finalizó.

Aarón Díaz actualmente está promocionando la docuserie ‘Reconexión: México’, que se transmite por ViX. En esta serie, el actor recorre 50 ciudades y 20 mil kilómetros de México para conocer sus rincones más maravillosos

En cuanto a su vida personal, Aarón Díaz y su familia viven en Miami, donde él continúa su carrera como actor y productor.