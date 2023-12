Kate del Castillo no quería casarse con Aarón Díaz pero era “bótox para el cuerpo”

Aunque en el 2017, Kate del Castillo confesó en el programa ‘Historias engarzadas’ que nunca quiso casarse con Aarón Díaz y lo hizo solo porque sus papás querían que lo hicieran, en una reciente entrevista con Yordi Rosado volvió a tocar el tema y dio más detalles.

Recordemos que los actores tuvieron un matrimonio breve de dos años. Su relación recibió muchas críticas porque Aarón es 10 años menor que ella.

Al respecto, Kate comentó que esta y otras relaciones con hombres menores que ella fueron de aprendizaje: “Yo siempre digo que es bótox para el cuerpo, una juventud, alguien s3xualmente activo es muy atractivo, pero no nada más eso. No puedo comparar ninguna de mis relaciones porque todas fueron padrísimas. Me dieron un aprendizaje enorme en mi vida”.



Kate del Castillo recuerda su relación con Aarón Díaz

Para Kate, Aarón fue una persona muy importante en su vida, pero la presión que sintió por casarse con él influyó para que se diera cuenta de que no era el hombre para ella.

“Aarón es un chico que es puro amor, puro cariño y simplemente no era para mí. Me casé muy presionada. Ahí sí no me quería casar. Solamente lo hice por darle gusto a su familia, a la mía, a él mismo”, dijo.

Kate dice que se casó con Aarón solo por presión de su familia / Instagram

Igualmente reveló que no quería tener hijos mientras que para Aarón era un sueño: “Él quería tener hijos luego, luego y yo ya sabía que no quería tener hijos y fue así de: ‘¿Qué parte no entendiste cuando andábamos, que no quería tener?’”.

Por último, a manera de reflexión, la actriz dijo que Aarón es un gran padre y ella no pensaba quitarle ese derecho: “Él es un gran padre y yo no le voy a quitar eso a nadie. Por eso soy de frente y quiero eso”, comentó.

Kate no quiso quitarle a Aarón el derecho de ser padre y mejor lo dejó ir / Instagram

