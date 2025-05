Lisset recuerda tras divorcio de Demián Bichir que le fue infiel con Kate del Castillo: “Lloré mucho”

La actriz y cantante Lisset sorprendió al abrir su corazón en entrevista con Pati Chapoy, donde habló sin filtros sobre los aprendizajes que le dejaron sus relaciones sentimentales. Entre ellas, destacó el doloroso episodio de su divorcio con Demián Bichir, a quien acusó de haberle sido infiel con la también actriz Kate del Castillo.

En un relato íntimo y sincero, la intérprete de Nada personal reflexionó sobre sus vivencias amorosas y cómo estas la ayudaron a evolucionar emocionalmente:

“Llevo dos divorcios y algunos amores que se convirtieron en mis maestros de vida. Pasaron por mi vida, me enseñaron mucho, crecí mucho después de esos duelos amorosos. Yo decía: gracias, porque fui a terapias, descubrí muchas cosas sobre cómo funciono, cómo me relaciono con una pareja”.

¿Cómo conoció Lisset a Demián Bichir?

Lisset conoció a Demián durante las grabaciones de la exitosa telenovela ‘Nada personal’, y ahí comenzó el flechazo.

“En ‘Nada personal’ conocí a Demián y ahí fue el flechazo. Se me declaró. Duramos siete años: seis viviendo juntos y después nos casamos. Todavía sigo casada por la iglesia”, compartió entre risas. Sin embargo, la historia de amor terminó por derrumbarse.

“Nos divorciamos después de siete años”, confirmó la actriz. Al ser cuestionada por Chapoy sobre los motivos, Lisset fue directa.

¿Por qué se divorciaron Lisset y Demián Bichir?

“Por la infidelidad con Kate del Castillo, que se supo después. No me gusta salir de víctima porque nadie es víctima de nada. En su momento no se dijo, después se supo. Infidelidad que yo no perdono”.

Lisset relató que empezó a sospechar cuando Demián viajó al Festival de Cine Latino en Los Ángeles, donde coincidió con Kate.

“La verdad, Kate se portó bastante bien, muy mona. En ese entonces ya tenía sus queveres con el marido. Pero había actitudes y cosas que yo decía: ‘Aquí pasa algo’... y resultó ser verdad”.

¿Cómo descubrió Lisset la traición con Kate del Castillo?

La revelación llegó tras un hallazgo casual por medio de un recibo telefónico.

“Ella me dio el número de su celular, entonces yo revisaba los recibos... y vi que había muchas llamadas a ese número. Era de Kate. Lo afronté y le dije: ‘¿Qué pasa aquí?’”.

Aunque en un inicio el actor negó todo, la culpa terminó por delatarlo:

“Yo tenía 27 o 28 años y le dije: ‘Dímelo y vemos qué hacemos’. Él me decía que no… hasta que un día la culpa no lo dejó y me lo confesó”. Lisset

“Lloré mucho. Fueron tres meses reales de duelo, con terapia y especialista. Me di cuenta de que yo había idealizado a Demián… se me cayó el dios. Y entendí que no se debe idealizar a nadie, a ningún hombre”, concluyó Lisset, quien ahora mantiene un romance con actor Ramón Valdés.

