Lisset se salva de morir al caer en una coladera mal tapada: “Este bíceps me salvó la vida”

La actriz y cantante Lisset, quien recientemente se integró al reparto de la obra de teatro musical ‘Cabaret’, usó esta vez sus redes sociales no para compartir su trabajo escénico o aspectos de su vida personal, como acostumbra, sino para lanzar una fuerte advertencia: una coladera mal colocada estuvo a punto de costarle la vida.

La actual protagonista de ‘Cabaret’, quien también tuvo una breve participación reciente en la telenovela ‘Me atrevo a amarte’, publicó en TikTok un video en el que relata el impactante accidente que sufrió por pisar una coladera mal tapada.

Lisset revela que sufrió brutal caída de una coladera y exige a autoridades tomar cartas en el asunto. / Facebook: Lisset

Lisset lanza advertencia por su terrible accidente que pudo terminar en tragedia

En su testimonio, Lisset explicó que todo ocurrió cuando pisó una tapa de concreto colocada sobre una coladera falsa, la cual cedió bajo su peso y se cayó dentro aunque logró detenerse con un brazo.

“Tengan mucho cuidado, gracias a mi fortaleza, a mi cuerpo, a mis músculos, este bíceps me salvó la vida, porque me fui completita en una falsa coladera”, relató. “Estaba puesta la tapa de concreto, pero yo pisé y me fui hasta abajo y me sostuve por el brazo”.

Aún con las secuelas visibles de la caída —heridas en el brazo izquierdo que mostró en el clip—, la actriz no dejó pasar la oportunidad para alzar la voz para que ese tipo de situaciones no se repitan pues ponen en riesgo a las personas.

El video lo acompañó con el mensaje escrito: “Denuncia para todas las alcaldías, para la ciudadanía que tengan cuidado porque corremos peligro con las coladeras de todo el país”.

Mira: Lisset está súper enamorada de Ramón Valdez, pero su ex reclama pensión alimenticia de sus hijos

Lisset revela que sufrió brutal caída de una coladera y exige a autoridades tomar cartas en el asunto. / Facebook: Lisset

Lisset recuerda a chicas fallecidas al caer en una coladera

Lisset subrayó el riesgo que representan las coladeras abiertas para personas vulnerables que podrían perder la vida al pisar y recordó un caso de hace años que fue mortal.

“Esto es gravísimo. Pudo haber sido un niño, una persona de la tercera edad, una persona con discapacidad. Ya ha habido noticias de personas que se han matado al caer, dos chavitas. No sé si se acuerdan”.

La actriz recordó el caso de las dos hermanas que, tras asistir a un concierto de la banda Zoé, cayeron a una coladera abierta y perdieron la vida en noviembre de 2022.

Una usuaria en TikTok que se identificó como madre de las jóvenes incluso se puso en contacto con ella tras conocer su historia.

“Buenas noches, Lisset, soy madre de Esme y Sofi las dos hermanas que lamentablemente perdieron la vida cuando se dirigían al concierto de Zoé. Te dejé msj. Deseo poder contactarte”, comentó.

“Ay, señora, lo siento tanto”, expresó Lisset.

El video no tardó en generar reacciones. Los seguidores de Lisset expresaron alivio al saber que se encontraba bien, pero también aprovecharon para llamar la atención ante el problema de las coladeras en el país.

Mira: ¿Lisset arregló sus diferencias con Dulce previo a su deceso? La actriz lo revela: “Las cosas sucedieron”