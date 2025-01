¿Lisset arregló sus diferencias con Dulce previo a su deceso? La actriz lo revela: “Las cosas sucedieron”

El sensible deceso de Dulce a los 69 años, el pasado 25 de diciembre, tras haber estado hospitalizada por una intervención quirúrgica, generó mucha conmoción en el mundo del espectáculo y varias celebridades no han dudado en recordar a la cantante con cariño.

Tal fue el caso de Lissette Gutiérrez Salazar, más conocida como Lisset, quien en su momento tuvo un fuerte conflicto con ella.

¿Qué pasó entre Lisset y Dulce?

A principios del 2024, Lisset y Dulce fueron invitadas a un programa en vivo. Durante la conversación, la actriz realizó un chiste con relación a la edad de su colega, diciendo que estaban reproduciendo una canción de “su época”. Incluso, aseguró que estaba “aburrida” con la plática.

Esto molestó a la cantante, quien hasta amenazó con retirarse: “Yo estoy muy a gusto, pero, si ella está aburrida (me voy). Cuando yo llegué, ustedes estaban muy a gusto. Entonces, para que sigan muy felices, me voy”, dijo.

Si bien al final no se fue y las cosas se calmaron relativamente, la tensión era palpable. Por supuesto, lo sucedido causó mucho revuelo en redes sociales. Algunos usuarios criticaron a Lisset por “ser irrespetuosa”, mientras que otros afirmaron que la pelea fue “falsa”.

Tras lo ocurrido, ninguna de las dos quiso dar declaraciones sobre el asunto. No obstante, Gustavo Adolfo Infante contó, en su momento, que la propia Dulce le comentó que todo había sido un “truco publicitario”

Lisset revela si se reconcilió con Dulce

En un encuentro con la prensa, Lisset reveló que todo fue parte de “una broma”, resaltando que ambas se tenían la confianza suficiente para “jugar” de esa forma.

Lisset “No pasó nada, no hubo ninguna agresión. Ella y yo sabíamos lo que realmente ocurrió, y nunca hubo una falta de respeto. Ni de su parte hacia mí, ni de la mía hacia ella. Siempre tuvimos una relación de bromas y juegos, pero nada más. No hubo mala educación ni insultos”

También sostuvo que jamás ofendió a Dulce, pues la estimaba bastante: “Nunca hubo ninguna agresión. Yo jamás actuaría de esa manera, así no me educaron. No tengo nada que demostrar, pero puedo asegurar que nunca le falté al respeto a mi querida Dulce, ni a ella, ni a nadie más”, indicó.

Lisset se solidariza con Romina, hija de Dulce

La también cantante mandó un emotivo mensaje de aliento a Romina Mircoli, hija de Dulce, quien ha sido muy criticada por los polémicos audios en los que se expresa mal de su madre.

“Nunca tuve el gusto de conocerla, pero la abrazo desde la distancia. Ojalá pase rápido su duelo, es cuestión de tiempo porque, yo que adoré profundamente a mi padre, todavía uno sigue llorando, entonces que el tiempo la cure”, concluyó.

