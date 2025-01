María del Sol y Maxine Woodside defienden a la hija de Dulce ante audios filtrados

El escándalo por la filtración de los audios de Romina Mircoli, hija de la cantante Dulce, continúa generando polémica. Esta vez, la periodista Maxine Woodside se unió a la controversia enfrentando a la actriz Ofelia Cano, quien fue la responsable de grabar el material que posteriormente fue filtrado por Gustavo Adolfo Infante. En su programa ‘Todo para la mujer’ de Radio Fórmula, Woodside se mostró tajante al señalar que Cano no podía “hacerse la inocente”, pues sabía perfectamente las implicaciones de lo que hacía al compartir los audios con cualquier persona sabiendo que se podían filtrar.

“Esos audios Ofelia Cano se los mandó a Gustavo Adolfo Infante y luego se arrepintió, diciendo que por qué los filtró. ¡Como si Ofelia Cano hubiera nacido ayer y no supiera!” comentó Woodside, quien criticó la actitud de la actriz por su falta de responsabilidad. Maxine agregó que Ofelia no podía desconocer que los medios de comunicación eventualmente divulgarían la información. “Ahora está arrepentida y dice ‘ay, yo no sabía que los iban a filtrar’. Mi reina, entonces no lo mandes, porque no naciste ayer y sabes perfectamente lo que son los medios de información”, sentenció Maxine.

“¡Como si hubiera nacido ayer!”: Maxine Woodside (@maxwoodside) reacciona a las disculpas de la actriz Ofelia Cano por filtrar audios de Romina, hija de la cantante Dulce, donde lamentablemente llama a su madre ‘¡hipócrita!’.#TodoParaLaMujer pic.twitter.com/PviGVHBqY0 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 8, 2025

La disculpa pública de Ofelia Cano

Ante el revuelo mediático por la filtración de los audios, Ofelia Cano emitió una disculpa pública en redes sociales, asumiendo su responsabilidad y expresando su arrepentimiento por lo sucedido. En un video, la actriz se disculpó directamente con Romina Mircoli y con Dulce de manera póstuma, a quien consideró su amiga.

“Me hago responsable de los audios que se filtraron en el programa de Gustavo Adolfo Infante. Quiero pedir perdón especialmente a Romina, fue involuntario. Perdón por el daño que esto ha causado. A Dulce, a mi amiga, un perdón póstumo. Lo digo con todo mi corazón”, expresó.

El contenido de los audios, ¿quién los filtró?

Los audios que fueron difundidos el pasado 6 de enero en el programa ‘De primera mano’ mostraron a Romina Mircoli hablando de manera muy dura sobre su madre, Dulce. En los audios, Romina utilizó el término “pende…” para referirse a su madre y la acusó de querer destruir su matrimonio con su esposo Moisés.

Las declaraciones causaron indignación en muchos de los seguidores de Dulce, quienes consideraron inapropiado el lenguaje utilizado por Romina hacia su madre y la condenaron.

“Ahora sí está para coronarla de reina de pende…, si tanto le duele. Ella no voltea y te dice a ti lo que ella me dijo. Ella no te habla para decirte que quiso destruir mi matrimonio con Moisés, hablándole pestes a mi papá de Moisés”, fue uno de los comentarios de Romina en los audios.

Luego, Gustavo Adolfo Infante le respondió a Ofelia Cano diciendo cómo obtuvo los audios. “Ella dice que, cuando yo diga cómo llegaron los audios a nuestra redacción, va a hablar. Nada más le digo, yo no estoy acostumbrado a revelar mis fuentes, pero tú ya lo dijiste, que se lo mandaste a una persona. A mí no fue”.

El periodista también se cuestionó los motivos por los que la actriz compartió los audios y consideró que fue para “resguardarlos”, en caso de que hubiera “alguna represalia” por parte de Romina.

“¿Para qué se los mandó a esta persona? Porque tenía miedo de que algo le pasara a estos audios y de una represalia por parte de Romina, la hija de Dulce. Esta persona fue quien los mandó, punto. Que ella (Ofelia) lo diga”, indicó.

Gustavo Adolfo, al leer los comentarios de sus seguidores en su transmisión de YouTube, le dio la razón a un usuario que aseguró que el vidente Jorge Flores estaba involucrado en que se divulgaran los polémicos audios.

“¡Es la verdad! (Ofelia Cano) Se lo mandó a Jorge Flores, este cuate que dice que es vidente, y este cuate, que es un chismosito y un chimolerito cualquiera y es el que metió la bronca entre Dulce y Lucía Méndez, es el mismo que le dio los audios a Osiris Carbajal (jefe de información de ‘De primera mano’) y lo pasamos. Esa es la neta. Sí fue Jorge Flores. Esa es la realidad”, reveló el periodista.

María del Sol defiende a Romina, hija de Dulce

En medio de este escándalo, la cantante María del Sol salió en defensa de Romina Mircoli, expresando su apoyo a la joven. María del Sol, quien tiene una hija llamada Romina, compartió su perspectiva como madre y dejó claro que no estaba de acuerdo con los señalamientos hacia la hija de Dulce.

“Yo no soy nadie para opinar, pero como mamá, y también desde la perspectiva de Romina, mi hija se llama Romina, y quiero abrir la carta diciendo que lo que Romina merece en este momento es un respeto, solamente ella y Dulce saben la verdad absoluta”, declaró.

La cantante también cuestionó el comportamiento de Francisco Cantú, quien dijo que Romina y Dulce no se llevaban bien y al parecer era algo más que solo un amigo para Dulce, María tachó de poco caballeroso a Francisco y de atacar a la mamá. “Se me hace difícil creer que Dulce quisiera tener algo y no lo tuviera por temor a su hija. Dulce era una mujer determinada, fuerte”, indicó.

Además, María del Sol destacó el carácter de Romina, señalando que es una mujer hecha y derecha, con un fuerte carácter como su mamá. “Dios no se equivoca, Dios no nos da las hijas que soñamos, nos da las que necesitamos. Tengo un cariño muy especial por Romina, porque su nombre influyó a que yo le pusiera Romina a mi hija”, comentó.

La cantante también lamentó el escándalo, asegurando que no cree que a Dulce le gustaría que su hija estuviera siendo atacada de esa manera. “A pesar de todo, yo sé que Dulce amaba a Romina”, concluyó María del Sol.

Romina agradece el apoyo

Tras las declaraciones de María del Sol, Romina Mircoli expresó su agradecimiento por la defensa pública que la cantante hizo en su nombre. A través de sus redes sociales, Romina agradeció el apoyo recibido y reconoció que el respaldo de personas como María del Sol es un bálsamo en medio de la tormenta mediática que enfrenta.