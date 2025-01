Niurka explota ante los audios filtrados en los que Romina Mircoli habla mal de Dulce, su madre

Los audios en los que Romina Mircoli, hija de la fallecida Dulce, se expresa mal de la cantante siguen dando mucho de qué hablar. La joven ha recibido muchas críticas por tachar a su madre de, entre otras cosas, de ser “falsa”.

Dichos audios fueron presentados hace algunos días por Gustavo Adolfo Infante en ‘De primera mano’. En las grabaciones, se puede escuchar a Romina quejándose con Ofelia Cano de lo “egoísta” que era su madre.

Si bien la propia Ofelia asumió la responsabilidad de la filtración y ofreció una disculpa pública a la joven, el periodista confesó hace unas horas que Jorge Flores, vidente y gran amigo de Dulce, fue quien mandó los audios a la redacción del programa.

Te podría interesar: Hija de Dulce siente que Ofelia Cano “la traicionó” por los audios divulgados en los que habla mal de su mamá

Niurka arremete contra “la persona” que filtró los audios de Romina Mircoli

En medio de todo esto, Niurka Marcos sale en defensa de Romina Mircoli y asegura que la persona que mandó los audios a ‘De primera mano’ está “ofendiendo” la memoria de Dulce.

“Aprovecharse de la partida de Dulce para exhibir, parándose el cuello, presumiéndose ‘amiga’ de Dulce. No eres su amiga, si le hiciste eso tras su partida. Enlodando sus homenajes con semejante pe…”, expresó en entrevista para ‘Venga la alegría’.

La cubana sostuvo que la artista se sentiría sumamente “triste” de que quisieran perjudicar a la persona “que más amó en la vida”.

Niurka “Ella (Dulce) no hubiera autorizado que exhibieras, tú, quien quiera que seas, no estabas autorizada por Dulce. Eso no es deslealtad a la hija de Dulce, es deslealtad hacia Dulce, hacia su vida, hacia su decencia, hacia el amor tan grande que le tenía a su hija. En todas las familias hay pe…”

Niurka defiende a la hija de Dulce / Captura de pantalla

No te pierdas: Ofelia Cano, entre lágrimas, pide perdón a la hija de Dulce por los audios filtrados: “No tengo disculpa”

Niurka pone un alto a las críticas por el último adiós de Dulce

La vedette también exigió que se dejara de criticar a Romina por no cumplir la última voluntad de su madre, es decir, ser enterrada junto a su madre en Matamoros, y por optar por cremar sus restos.

“Yo creo en Romina porque ella (Dulce) me lo decía. Me decía que no quería que la enterraran, ni que le hicieran velorio, ni que la gente estuviera viendo. Ni que quedara en fotos con ella toda tiesa y fea. Quería que la recordaran como ella era; bella”, apuntó.

Esto coincide con lo que nos dijo en una entrevista exclusiva Moisés González, yerno de la cantante. El joven reveló que, en sus últimos días, Dulce no quería que las personas la estuvieran viendo. Además, que nos reveló que el cuerpo de la intérprete de ‘Lobo’ no fue velado ni trasladado a Brownsville por recomendación médica, debido a que el cáncer que padeció hacía que sus restos se degradaran más rápido.

Niurka defiende a la hija de Dulce / Captura de pantalla

¿Cómo era la relación entre Dulce y su hija Romina?

Desde que falleció Dulce, varios de sus allegados han relatado diversas versiones sobre la relación que tenía la cantante con su hija. Algunos aseguraban que, pese a que tenían diferencias, siempre se llevaron bien, afirmando que la joven estuvo apoyando a su madre durante su estancia en el hospital antes de perder la vida.

En tanto que otros han declarado que se llevaban muy mal. Incluso enfatizaron que, tras la muerte de la cantante, Romina solo se interesó por saber cuándo sería la lectura del testamento de su madre.

En respuesta a las especulaciones, la joven subió la captura de una conversación que sostuvo con su madre. En dicha plática, la artista expresaba lo mucho que la quería.

Mira: Exhiben audios de la hija de Dulce ofendiéndola: “Solo falta que me invente un cáncer”