Ofelia Cano: Gustavo Adolfo Infante revela a quién filtró los audios de Romina Mircoli sobre Dulce

Hace algunos días, Gustavo Adolfo Infante exhibió unos audios que Romina Mircoli, hija de la fallecida Dulce, le mandó a Ofelia Cano expresándose mal de su madre y tachándola de, entre otras cosas, ser una “hipócrita”.

Ante esto, la actriz compartió un video ofreciéndole una disculpa a la joven por su “indiscreción”, aunque aclaró que había mostrado los audios a una tercera persona de su entera confianza, bajo la creencia de que no los iba a filtrar.

“Lo hablo con el corazón en la mano, primero me hago responsable por los audios que ayer 6 de enero se filtraron en programa de Gustavo Adolfo Infante. Me hago absoluta y totalmente responsable de ello, por la confianza que di a la persona que le compartí dichos audios, nunca pensando que se fueran a filtrar”, expresó.

Ofelia Cano y Dulce / Captura de pantalla

Gustavo Adolfo Infante asegura que Ofelia Cano no le mandó los audios

A través de su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante aclaró que los audios no los recibió de Ofelia, sino de otra persona que los mandó a la producción de ‘De primera mano’, programa en el que exhibió la información.

Gustavo Adolfo Infante “Ella dice que, cuando yo diga cómo llegaron los audios a nuestra redacción, va a hablar. Nada más le digo, yo no estoy acostumbrado a revelar mis fuentes, pero tú ya lo dijiste, que se lo mandaste a una persona. A mí no fue”

El periodista también se cuestionó los motivos por los que la actriz compartió los audios y consideró que fue para “resguardarlos”, en caso de que hubiera “alguna represalia” por parte de Romina.

“¿Para qué se los mandó a esta persona? Porque tenía miedo de que algo le pasara a estos audios y de una represalia por parte de Romina, la hija de Dulce. Esta persona fue quien los mandó, punto. Que ella (Ofelia) lo diga”, indicó.

Gustavo Adolfo Infante deja ver que Ofelia Cano envió los audios a Jorge Flores, el vidente de las estrellas, quien los entregó a “De primera mano”

Gustavo Adolfo, al leer los comentarios de sus seguidores en su transmisión de YouTube, le dio la razón a un usuario que aseguró que el vidente Jorge Flores estaba involucrado en que se divulgaran los polémicos audios.

“No me los mandó directamente a mí. Ni es mi amigo, ni me cae bien. [...] Es una persona a la que le gusta estar metiendo chisme y le gusta que la gente se pelee”... “Ya no lo puedo ocultar. Tiene la razón (la persona que escribió el comentario durante la transmisión del programa en YouTube). ¡Es la verdad! (Ofelia Cano) Se lo mandó a Jorge Flores, este cuate que dice que es vidente, y este cuate, que es un chismosito y un chimolerito cualquiera y es el que metió la bronca entre Dulce y Lucía Méndez, es el mismo que le dio los audios a Osiris Carbajal (jefe de información de “De primera mano”) y lo pasamos. Esa es la neta. Sí fue Jorge Flores. Esa es la realidad”, reveló el periodista.

Hasta el momento, Flores no ha confirmado o negado si fue él quien estuvo involucrado en que se difundieran los audios en el programa de ‘De primera mano’.

No obstante, en su momento, aseguró que Dulce y Romina sí tenían una mala relación. Incluso, señaló que la salud de la cantante comenzó a deteriorarse después de que, supuestamente, la joven le impidiera ver a su nieto.

Romina Mircoli y Dulce

Hija de Dulce se siente “traicionada” por Ofelia Cano

Romina Mircoli no ha querido dar declaraciones directas sobre este tema. No obstante, Roberto Ferro, gran amigo de Dulce, afirmó que la joven está muy dolida con Ofelia Cano por “traicionarla”.

“(Romina) Está muy enojada porque jamás pensó que Ofelia (Cano) llegaría hasta este extremo. Es lo que ella (Romina) me comentó. Siente mucha tristeza, mucha desilusión porque ella consideraba que Ofelia era amiga de su mamá. Entonces, no entiende qué está pasando”, dijo en entrevista para ‘Venga la alegría’.

