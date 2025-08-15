Conductores de Sale el sol explotan vs Nodal tras su entrevista: “Fueron seis días después que te enamoraste”

En la reciente transmisión del programa Sale el sol los conductores hablaron acerca de la entrevista que Christian Nodal concedió a Adela Micha, en la que se sinceró sobre su matrimonio con Ángela Aguilar y la etapa final de su relación con Cazzu. Durante la conversación televisiva, Joanna Vega-Biestro, Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante desglosaron algunos de los puntos más llamativos de las declaraciones del cantante, especialmente los que involucran las fechas y circunstancias de su cambio sentimental tan repentino.

La charla entre los conductores de ‘Sale el sol’ se centró en los detalles que han generado debate entre los seguidores, como el poco tiempo que transcurrió entre la ruptura con Cazzu y el inicio de su romance con Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar y Christian Nodal / Instagram: @angela_aguilar_

¿Qué reveló Christian Nodal sobre su relación con Ángela Aguilar y Cazzu en entrevista con Adela Micha?

En una entrevista reciente con Adela Micha, Christian Nodal ofreció detalles inéditos sobre su vida sentimental, aclarando aspectos de su relación con Ángela Aguilar y su ruptura con Cazzu. El cantante explicó que su relación con la hija de Pepe Aguilar comenzó durante la pandemia, cuando colaboraron en la canción “Dime cómo quieres”. Sin embargo, se distanciaron hasta reencontrarse en mayo de 2024.

Poco después, viajaron a Roma, donde se casaron en una boda espiritual, ya que no era posible legalizarla en ese momento. Nodal enfatizó que la decisión de casarse fue espontánea y que simplemente “estaba fluyendo con la vida”. En cuanto a su relación con Cazzu, Nodal reveló que ya habían terminado en seis ocasiones antes de la ruptura definitiva el 8 mayo de 2024. Según él, la argentina le había dicho: “Búscate a alguien más, nomás que yo no me entere”, situación que le rompió el corazón.

Ángela Aguilar y Christian Nodal cumplen un año de casados ¿Cómo lo celebraron? / IG: @nodal / @angela_aguilar_

¿Qué dijeron los conductores de Sale el sol sobre la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha?

Durante la emisión del programa, los conductores analizaron a detalle las declaraciones que Christian Nodal dio en su entrevista con Adela Micha, la cual ha generado una gran ola de comentarios en redes.

Joanna Vega-Biestro fue una de las más enfáticas al señalar la rapidez con la que Nodal inició su romance con Ángela Aguilar tras separarse de Cazzu. Subrayando que esto coincidió con que la hija de Nodal tenía apenas tres meses de nacida.

“Fueron seis días después que te enamoraste… pero si es el mismo mes” Joanna Vega-Biestro

También cuestionó las expectativas que el cantante habría tenido en ese momento. Recordando que el propio Nodal reconoció que la relación con Cazzu había cambiado y que “se volvieron roomies”. La conductora incluso sugirió que Cazzu le dijo:

“No soy la mujer que tú quieres ni pienso ser la mujer que tú quieres… búscate a alguien más y que yo no me entere”. Joanna Vega-Biestro

Por su parte, Ana María Alvarado retomó otro de los puntos polémicos: la aparente confusión de Nodal sobre las distancias y husos horarios entre México y Argentina. Luego precisó que el viaje de México a Argentina no tiene seis, siete u ocho horas de diferencia horaria, como mencionó Nodal, sino únicamente tres.

¿Cómo fue la boda espiritual de Christian Nodal y Ángela Aguilar en Roma?

Christian Nodal reveló que, tras un concierto en Ensenada, él y Ángela Aguilar decidieron viajar a Roma de manera arrepentida. El 29 de mayo de 2024 realizó una ceremonia “espiritual” en la capital italiana. También explicó que todo se organizó en cuestión de horas:

“Yo me casé con Ángela en Roma el 29 de mayo… nada fue planeado, en verdad... Llamé al joyero, llamé a un amigo… organicé una boda espiritual, porque la legal no se podía”. Christian Nodal

Según Nodal, la ceremonia fue íntima y simbólica, sin invitados masivos ni cobertura mediática. Este enlace fue el preludio de su boda civil, celebrado semanas después en México, en julio de 2024. El artista aseguró que la decisión de casarse surgió de forma natural y sin una planeación previa, describiendo el momento como parte de “fluir con la vida” junto a Ángela.

