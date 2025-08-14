Christian Nodal y Ángela Aguilar: así fue su reencuentro y el inicio de su romance ¿con infidelidad incluida?

Christian Nodal reveló en una entrevista cómo y cuándo inició su relación con Ángela Aguilar. Según el cantante, ambos se conocieron en el ámbito profesional y mantuvieron contacto durante la pandemia, época en la que empezó a andar con Belinda, aunque en ese momento la relación no prosperó.

El intérprete detalló que fue el 13 de mayo de 2024 cuando volvió a encontrarse con Ángela fuera del trabajo y que a partir de ahí comenzaron a convivir de manera distinta, ¿Aun estaba con Cazzu? Aquí te contamos el contexto y las fechas clave que él mismo compartió.

Ángela Aguilar y Christian Nodal / IG: @angela_aguilar_

¿Cuándo y cómo se dio el reencuentro entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Christian Nodal relató que la fecha clave fue el 13 de mayo de 2024, cuando volvió a coincidir con Ángela Aguilar lejos de los escenarios y de las obligaciones profesionales. En la entrevista con Adela Micha, explicó que este encuentro fue muy distinto a los previos, ya que por primera vez pudieron conocerse en un plano personal.

El cantante dijo que durante la pandemia ya habían tenido contacto frecuente por videollamadas, donde compartían momentos cotidianos como cocinar juntos a distancia. Sin embargo, aquella primera etapa no prosperó. ¿Por Belinda? Según el cantante, fue solo hasta ese reencuentro presencial cuando la relación empezó a tomar forma.

Ángela Aguilar y Christian Nodal / Instagram: @angela_aguilar_

¿Christian Nodal le puso el cuerno a Cazzu con Ángela Aguilar?

Previo a este acercamiento, Christian Nodal mantenía una relación con la cantante argentina Cazzu, madre de su hija. El propio artista confirmó que la ruptura definitiva ocurrió el ¡8 de mayo de 2024!, motivada por la distancia, agendas de trabajo incompatibles y la falta de una rutina estable.

Con esa etapa cerrada, Nodal retomó el contacto con Ángela unos días después, quien, según sus palabras, le mostró una madurez y una forma de ver la vida que lo cautivaron. Además, recordó que el respeto mutuo siempre estuvo presente desde que se conocieron profesionalmente, algo que facilitó que el vínculo evolucionara con rapidez.

¿Cómo pasaron Christian Nodal y Ángela Aguilar del noviazgo a consolidar una boda en Roma?

Antes de retomar la cercanía con Ángela Aguilar, Nodal mantenía una relación con la cantante argentina Cazzu, madre de su hija. La separación definitiva ocurrió el 8 de mayo de 2024. El artista explicó que factores como la distancia, las agendas de trabajo y la falta de una rutina en común influyeron en la ruptura.

Tras formalizar su noviazgo, la pareja decidió comprometerse en cuestión de semanas. El 29 de mayo de 2024 viajaron a Roma para celebrar una ceremonia espiritual. El evento se realizó de manera privada, con la presencia únicamente de personas cercanas. ¡Se casaron allá!

Nodal aseguró que, pese a los cambios en su vida personal, su prioridad continúa siendo el bienestar de su hija, y que busca mantener un equilibrio entre su nueva etapa con Ángela y su papel como padre.

