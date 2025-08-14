Christian Nodal se casó con Ángela Aguilar en secreto ¡Asegura que Cazzu ya sabía!: “Lo entendió”

Este 13 de agosto se estrenó la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha y, tal como esperaban en redes, salieron muchos secretos a la luz. Uno de los más impactantes fue que se casó en secreto con Ángela Aguilar en mayo del año pasado y que Cazzu ¡ya lo sabía!

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Cómo fue la boda secreta entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Hasta ahora, se tenía entendido que Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en julio del 2024, en una ceremonia privada en Morelos. Sin embargo, durante la plática con Adela Micha, confesó que realmente se volvieron esposos a finales de mayo de ese año.

Su boda secreta se realizó durante un viaje a Roma que hicieron días después de haber anunciado su ruptura con Cazzu, a mediados de ese mes.

“Yo me casé con Ángela en Roma, el 29 de mayo. Yo veía la tormenta que se estaba viniendo. Yo ya había hablado con mi suegro (Pepe Aguilar). Le dije: ‘Suegro, quiero formalizar la relación (con su hija)’”, dijo.

Y es que, según Nodal, desde la primera vez que se reunió con Ángela “fuera de lo profesional”, sintió una conexión “tan bonita” que fue inevitable “enamorarse”.

“Cuándo le mandé a mi suegro la canción ‘Dime cómo quieres’, allí surgió el romance. Allí fue donde dije: ‘Está bien bonito eso’. Terminamos esa relación y no volvimos a vernos hasta el 14 de mayo del 2024. Entonces, el 29 de mayo, mi corazón lo siente y le dije: ‘Vámonos de aquí, tomados de la mano’. Llegamos a Roma y el amor se sentía por todas partes, me sentí vivo. Se dio todo. Llamé a un joyero, le hablé a un amigo. Nada fue planeado”. Christian Nodal

Y añadió: “En el avión, (venía pensando): ‘Ella (Ángela Aguilar) es, ella es el amor de mi vida, con quien quiero estar. Con ella me quiero morir. Organizo una boda espiritual, porque la legal no se podíar”.

¿Cómo reaccionó Cazzu ante la boda secreta de Christian Nodal con Ángela Aguilar?

De acuerdo con la versión de Christian Nodal, ya había terminado su relación con Cazzu meses antes de que se diera el anuncio oficial. Si bien no explicó el motivo, mencionó que su noviazgo con la argentina estuvo lleno de problemas, ya que peleaban mucho.

También señaló que, poco antes de casarse en secreto con Ángela Aguilar, le avisó a la madre de su hija, Cazzu. Según Nodal, la cantante habría reaccionado muy bien, desmintiendo así la versión de esta última de que se habría enterado por los medios de comunicación.

“Nada fue planeado. Estaba fluyendo con la vida, sin ser deshonesto. Mi ex dice que se enteró por el público (de mi relación con Ángela Aguilar). Mi ex ya sabía que estaba casado, que me casé. Yo le avisé el 20 de mayo. Le dije: ‘Estoy saliendo con alguien. Es una figura pública. Te vas a enterar, prefiero decírtelo yo’...Lo entendió, no hubo rollo. Se le avisó”, Christian Nodal

Christian sostiene que las cosas se complicaron después de que se especulara que un familiar de Cazzu había entrado a su casa de Argentina a robar, y, hasta el día de hoy, dice no entender por qué ella afirmó que no sabía de su romance con Ángela: “En verdad que ella fue respetuosa. Nunca me imaginé que iba a pasar lo que pasó (sus declaraciones). Cuando ella salió a hablar para proteger a mi hija y su familia, pues, no sé qué pasó”, resaltó.

Cazzu / Redes sociales

Así fue como Christian Nodal le reclamó a Cazzu por decir que no sabía de su relación con Ángela Aguilar

Christian Nodal narró que, tras enterarse de que Cazzu afirmaba haberse enterado su relación con Ángela Aguilar por la prensa, inmediatamente la contactó para reclamarle: “Le dije: ‘¿Qué está pasando? Estás rompiendo el acuerdo que teníamos de hacer lo mejor para nuestra hija’”, relató.

De acuerdo con Nodal, la respuesta de la argentina, presuntamente, fue indiferente y le dijo que ahora le tocaba a él defender a su esposa de todo el hate.

“(Me contestó) ‘Te tocará defenderla tú’. Cuando me pidió que dijera que su familia no había sido la del robo, cuando anuncié mi relación con Ángela, le pedí: ‘Cualquier cosa que salga de contexto…aclara’. Me dijo que no iba a hablar ni para bien ni para mal” Christian Nodal

Finalmente, aseguró que sentirse dolido por toda esta situación, pues no quiere que su hija crea que es un mal padre en el futuro.

