Ángela Aguilar y Nodal desatan críticas tras reto viral de esposos: ¿Quién dio el primer beso en su relación?

Ángela Aguilar y Christian Nodal vuelven a estar en el ojo del huracán. El pasado 7 de agosto de 2025, ambos reaparecieron en redes sociales con un video en TikTok que rápidamente se volvió viral y generó reacciones divididas entre los internautas.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se unieron al “trend de esposos”, un reto digital en el que las parejas responden preguntas personales utilizando solo gestos. Esto fue lo que revelaron de su controversial matrimonio.

Te puede interesar: Cazzu se harta de que le pregunten por Nodal y Ángela Aguilar; lanza contundente reclamo: “¡Ya supérenlo!”

Christian Nodal reveló que no ha probado la comida de Ángela Aguilar. / Instagram

¿Qué revelaron Ángela Aguilar y Christian Nodal en trend de esposos en TikTok?

En el inicio del video de Ángela Aguilar y Christian Nodal, la preguntas se tornaron con humor. Algunas fueron como: “¿Quién deja la ropa tirada en el baño?” o “¿A quién siempre se le hace tarde?”,

Sin embargo, las revelaciones que surgieron en el transcurso del video encendieron la polémica. Entre los datos que más llamaron la atención del público fue que Ángela sugirió que ella es quien administra las finanzas del hogar.

Más adelante, ambos señalaron que fue Christian Nodal quien dio el primer beso y también el primero en decir “te amo”, lo cual despertó una ola de especulaciones en torno a la rapidez con la que inició su romance.

Cabe recordar que la relación entre ambos comenzó poco después de que él terminara su noviazgo con la cantante argentina Cazzu, con quien tiene una hija.

Los fans no tardaron en manifestarse, mientras algunos mostraron apoyo, muchos otros criticaron a Nodal como a Ángela, especialmente por los rumores de cómo habría iniciado su relación.

Lee: ¿Cazzu en bancarrota? Ex de Christian Nodal admite tener problemas para pagar la renta: “Está carísimo”

Ángela Aguilar y Nodal / Redes sociales

¿Cómo reaccionaron en redes sociales al TikTok de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

El video, que ya suma miles de visualizaciones, generó una avalancha de críticas. Usuarios en redes sociales no tardaron en lanzar duros comentarios, algunos recordaron la rapidez con la que Nodal y Ángela Aguilar iniciaron su relación. Esto a poco tiempo de que anunció su ruptura con Cazzu, lo que avivó las especulaciones de que la hija de Pepe Aguilar fue la tercera discordia en el romance entre el sonorense y la argentina. Aunque ninguno de los artistas ha confirmado estas versiones, el público no ha dejado de especular al respecto.

Estos fueron algunos comentarios:



“¿Quién se mete en relaciones ajenas?”,

“¿Quién es la burla de todo México?” y “

¿Quién prefiere andar en todo menos cuidando a su hija?” inundaron las publicaciones.

La controversia también alcanzó a las carreras profesionales de ambos. Algunos usuarios aprovecharon para cuestionar la relevancia actual de sus trayectorias, asegurando que están más enfocados en su vida personal que en su música.

Lee: Pepe Aguilar vuelve a defender a Ángela Aguilar del ‘hate'; dice que es “moda": “Hay más gente que la quiere”