Ángela Aguilar revela que una mujer fue fan de la relación de su abuela Flor Silvestre con Antonio Aguilar

En medio del revuelo mediático que ha rodeado recientemente a Ángela Aguilar, resurgió en redes sociales un controversial relato familiar que ha capturado la atención del público. En una entrevista difundida a través de TikTok, la joven cantante compartió una anécdota poco conocida que involucra a sus abuelos, los legendarios Flor Silvestre y Antonio Aguilar, y una actriz que ¡era fan de su relación!

El día en que Flor Silvestre defendió su matrimonio con Antonio Aguilar de ¡una fan de su relación!

Ángela Aguilar recordó cómo su abuela, Flor Silvestre, enfrentó una situación incómoda pero reveladora mientras se filmaban películas en El Soyate (rancho de la Familia Aguilar). En aquella época, era común que los actores y actrices se hospedaran en la propiedad familiar, donde también vivían Antonio y Flor.

Fue entonces que, según el relato, una actriz (cuyo nombre no fue revelado por respeto, ya que ya falleció) intentó acercarse románticamente a Antonio Aguilar.

“Mi abuela me contó que había una actriz que se quedó en la habitación 2 y mis abuelos en la 1", explicó Ángela. El intento de persuasión ocurrió a través del sistema de interfono del rancho: “La señora llamó a mi abuelo desde su habitación y le pidió que le llevara un Brandy”.

Sin embargo, fue Flor quien respondió al llamado. “Mi abuela fue quien le llevó el Brandy al cuarto”, dijo entre risas Ángela. “Fue muy inteligente mi abuela… imagínate, desgraciada, en la casa de mi abuela con mi abuelo”, exclamó con visible molestia.

Ángela Aguilar homenajea a Flor Silvestre con esta anécdota

Más allá del chisme anecdótico, el relato de Ángela Aguilar sirvió como un homenaje a la seguridad con la que Flor Silvestre defendió su relación sin caer en escándalos. La cantante no ocultó su admiración por la forma en que su abuela resolvió la situación sin generar un conflicto mayor, dejando claro quién era la figura central en la vida de Antonio Aguilar.

Este tipo de historias también permite dimensionar la presión pública que históricamente ha acompañado a la familia Aguilar, una de las más icónicas del entretenimiento en México. Flor Silvestre, además de ser una de las voces más representativas del regional mexicano, también fue una figura de carácter fuerte y respeto dentro de su familia, algo que Ángela ha expresado en múltiples entrevistas.

“Ella tenía una forma elegante de poner límites sin necesidad de hacer un escándalo. Eso lo respeto muchísimo”, señaló Ángela en otra parte de la charla.

Ángela Aguilar y Flor Silvestre / Instagram: @angelaaguilar

¿Redes critican a Ángela Aguilar por anédcota de su abuela Flor Silvestre y la fan de su relación?

Aunque muchos seguidores aplaudieron la anécdota como una muestra del carisma y orgullo familiar de Ángela, otros no tardaron en señalar lo que consideraron una contradicción. Usuarios en TikTok y otras plataformas criticaron la indignación de la cantante por el intento de conquista hacia su abuelo, haciendo referencia al escándalo mediático que ha rodeado su relación con Christian Nodal.

Cabe recordar que la relación entre Ángela y Nodal ha estado en el ojo del huracán desde que el cantante anunció su ruptura con la rapera argentina Cazzu, madre de su hija.

Para algunos internautas, la manera en que Ángela se refirió con desdén a la actriz del pasado contrastó con lo que ellos perciben como una falta de sensibilidad hacia Cazzu en el presente.

A pesar de ello, la cantante se mostró relajada y sonriente durante la entrevista.

