¡Cazzu estrena casa! La cantante muestra su nuevo hogar tras confesar problemas para pagar la renta

Cazzu reveló que ya tiene una nueva casa, luego de meses en los que contó públicamente que no podía pagar la renta del lugar donde vivía debido a su alto costo. La cantante compartió este cambio en su situación habitacional económica y sus fans celebraron su nuevo logro.

Cazzu pasa de batallar con la renta a estrenar nueva casa. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Cazzu sobre su nueva casa?

Cazzu compartió en sus redes sociales una serie de fotografías con las que mostró un momento personal en estas fechas navideñas. Entre las imágenes destacó una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp en la que se observa una fotografía enviada por ella misma, acompañada del texto “MI CASA” y un emoji de corazón.

En la fotografía incluida en la captura, la cantante aparece tomándose una selfie dentro de un espacio interior. Viste un top rojo y levanta uno de sus brazos con las llaves en la mano, mientras sonríe a la cámara. En el fondo se aprecia una habitación amplia, con paredes claras, un piso de tono oscuro y una escalera con barandal, elementos que permiten identificar el lugar como una vivienda aún sin mobiliario visible.

La publicación fue interpretada como una forma de compartir este nuevo espacio para su hija y la cantante de temas como Con otra, Mucha data, After House y Loca.

Cazzu compartió imágenes de su nueva casa meses después de confesar que el alquiler era demasiado caro. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Cazzu se cambia de casa?

Cazzu habló abiertamente sobre su mudanza durante una entrevista en el podcast El Flowcast, conducido por Héctor Eli, donde explicó que la decisión de dejar el departamento en el que vivía estuvo directamente relacionada con el alto costo del alquiler. “Deshice un alquiler que tenía, vivía en un lugar y no lo podía seguir pagando, esto estaba carísimo, no quería vivir en un lugar tan caro, me voy a mudar, me mudé”, contó la cantante, al detallar cómo tomó la decisión de cambiar de vivienda.

En la charla, la artista también señaló que, más allá del precio, enfrentó una situación incómoda al momento de entregar el departamento. “Yo vivo con mi hija, soy muy ordenada, una señora hecha y derecha y quizá por cuestiones de plata, yo sentí que la persona que me alquiló tenía un prejuicio latente y no tenía una razón para destratarme”, explicó. Además, mencionó que este tipo de experiencias no son aisladas y que ella y su amiga La Joaqui han hablado en más de una ocasión sobre este tipo de estigmas: “Siempre decimos que la gente no nos quiere alquilar las casas porque piensan que vamos a estar, no sé qué haciendo…”.

Finalmente, Cazzu dejó claro que su objetivo es cambiar esta realidad y apostar por un proyecto propio. “Me voy a comprar una casa sí o sí, tengo que trabajar mucho”, afirmó. Sus declaraciones surgieron a partir de una reflexión sobre el caso de su amiga Tokischa, a quien, según relató, le negaron la renta de un departamento por prejuicios: “Me pareció terrible porque encima yo, a Toki, la conozco desde hace muchos años y no toma alcohol. Se va a dormir temprano y medita en su casa… ¿Sabes que la casa de Toki es como un santuario?”, concluyó.

¿Quién es Cazzu?

Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, es una cantante, rapera y compositora argentina nacida el 16 de diciembre de 1993 en Fraile Pintado, Jujuy. Desde sus primeros pasos en la música ha explorado distintos géneros urbanos como el trap, el R&B y el reguetón, estilos con los que ha construido su identidad artística. Antes de consolidarse en la escena urbana, tuvo un acercamiento inicial a la música a los 15 y 16 años, cuando incursionó brevemente en la cumbia, etapa que más tarde dejó atrás para redefinir su rumbo musical.

Su proyección internacional comenzó en 2017 con el lanzamiento de su álbum debut Maldade$, trabajo que la posicionó dentro del movimiento urbano argentino. Ese mismo año amplió su alcance al participar en la canción Loca, junto a Khea y Duki, colaboración que impulsó su reconocimiento y la colocó frente a un público más amplio.

A partir de entonces, Cazzu se consolidó como una de las voces femeninas más visibles del género urbano en Argentina. Actualmente es una de las cantantes más reconocidas.

