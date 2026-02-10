Nagibe Abbud explota vs. Imelda Tuñón por muerte de Julián Figueroa y advierte: “A su hijo le puede provocar la muerte”

Ahora que Imelda Garza Tuñón vuelve a estar en el ojo del huracán, su examiga, Nagibe Abbud, no se queda callada y habla sobre el deceso de Julián Figueroa: “He visto videos y sé cosas peores de Imelda, pero aún no las voy a decir porque están bajo investigación. La muerte de Julián no pasó por arte de magia. Él siempre decía: ‘Yo siento que a esta mujer le estorbo’. Incluso sus mejores amigos han dicho: ‘Si él no se hubiera cruzado con ella ¡estaría vivo!’. Ahora, a su hijo le puede provocar la muerte. Ojalá que no le estorbe. Tal vez no, porque necesita dinero”.

Nagibe Abbud lanza fuertes declaraciones sobre el fallecimiento de Julián Figueroa y menciona a Imelda Tuñón. / Foto: Redes sociales

Nagibe Abbud dice que el hijo de Imelda Garza Tuñón sufre violencia física

Abbud asegura que el hijo de Imelda Garza Tuñón ha sufrido violencia física, y que ha sido manipulado para ponerlo en contra de Maribel Guardia. “Cuando se trata de violencia infantil siempre se debe hablar. En una ocasión lo aventó. Eso es agredir. Imelda está manipulando al niño. Se escucha en los audios claramente. Pensó que todos la iban a apoyar, pero no lo logró. Por eso, también cambia las versiones de lo que dice y culpa a otros. Todo lo hace con una intención, pero no tiene congruencia”.

Sobre los audios en los que Ime señala a José Manuel Figueroa de, supuestamente, haber abusado de Julián, Nagibe señala que son asuntos muy delicados y que debe comprobarlo. “Espero que tenga las pruebas de lo que habla, porque se va a meter en un problema legal muy fuerte. Está acostumbrada a difamar, a mentir. Nunca ha mostrado pruebas de lo que dice. Ojalá que las presente”.

Tras haberse filtrado un video en el que se ve a Imelda golpeándose, y un audio donde se escucha a Julián reclamándole por haberlo agredido, Nagibe asegura que la actriz no está bien de sus facultades mentales y que debería recibir atención profesional. “Ella es incapaz de ver y aceptar lo que pasa. No es tonta. Yo no lo debería decir, más bien un especialista, pero cómo lo va a hacer si no asiste. En los videos se puede ver que la mujer no está bien mentalmente”.

Considera que Tuñón es inestable, ya que supuestamente consume sustancias nocivas: “Se tomaba unas pastillitas que la hacían sentirse en otro mundo. Otras le sacaban lo violenta. Cuando estaba en ese trance, se ponía a pegarle a todos. Julián nunca fue violento. Trató de cuidarla y le decía que no consumiera nada”.

La modelo reitera que tal vez Imelda sigue consumiendo algún tipo de sustancia, ya que habla sin pensar. “Para haber dicho lo que dijo de José Manuel, creo que andaba en un viaje bastante arriba. Si no tiene sustento de lo que dijo, no tiene sentido”.

Abbud cuenta que ha recibido llamadas de diferentes números, por lo que tuvo que cambiar de número. “Yo ya no tengo contacto con ella. La bloqueé, porque me empezó a escribir y tuve que cambiar de celular para que ya no me encontrara”.

Confirma las declaraciones de Marco Chacón, quien dijo que, antes de la muerte de Julián, él e Imelda estaban separados. “Julián dormía en la habitación del sótano. Estaban separados y comenzó a documentar cuando ella se golpeaba. Debía tener evidencia de que no era él, pero no llegó al divorcio porque se fue...”.

Imelda Garza Tuñón señala presuntamente a José Manuel Figueroa de abusar de Julián Figueroa

El audio contra José Manuel Figuera resultó de una llamada entre Imelda Garza Tuñón

La actriz señaló que, supuestamente, Julián había sido violado por su hermano. “El tema de violación es un descuido muy fuerte de ella (Maribel). Mi mamá estaba llorando. Ella no se llevaba tan bien con Julián, porque vio muchas veces cómo me agredió. El otro día se puso a llorar conmigo y me dijo: ‘¿Cómo es posible que una madre no haga nada?’. Mi mamá tiene 3 hijos y me dijo: ‘No me imagino que un hijo mío llegue y me diga: ‘Mamá, me violaron’ y que sepa quién fue, porque se sabe que fue José Manuel, su hermano, y que no haya hecho nada”.

Addis Tuñón, tía de Ime, dio su postura tras la difusión del audio: “Como periodista, no voy a negar la verdad: Imelda sí envió esa grabación, a mí y a otros periodistas. Yo no lo subí, por lo grave que era. Negar lo hecho le resta. Defiéndete desde la verdad y desde lo legal”.

José Manuel Figueroa rompió el silencio: “ Si es necesario, pues sí, a lo mejor procedo legalmente, pero no. Me gustaría hablar de mi trabajo o utilizar mis medios para promocionar mis fechas, si me está yendo bien en el trabajo, si estoy llenando ”.

”. Maribel Guardia también respondió: “Pido que se respete la memoria de mi hijo, que no está para defenderse, y que le permitamos descansar en paz. Pido que no involucren a terceros con absoluta irresponsabilidad y sin ningún tipo de prueba”.

Julián Figuera fue involucrado en la polémica por Imelda Garza Tuñón. / Foto: Redes sociales

Marco Chacón asegura que Julián Figueroa se separó de Imelda Garza Tuñón previo a su muerte

En enero pasado, Marco Chacón señaló que Julián Figueroa alcanzó a realizar la petición de divorcio antes de morir. “Ella estuvo promoviendo el divorcio . Buscó un abogado para divorciarse. Ahí está el abogado, ahí están las pláticas con el abogado”.

. Buscó un abogado para divorciarse. Ahí está el abogado, ahí están las pláticas con el abogado”. “Se acercaron a mí a través de ese abogado y en ese entonces, cuando buscó el divorcio, ella quería quedarse con el rancho de Las Palmas. Así se lo hizo ver. Entonces es un hecho real”.

“Otro hecho es que ella lo sacó de su habitación y lo mandó a vivir al cuarto de invitados de la casa donde Julián falleció y donde ya tenía prácticamente un año de vivir separados”.

“Julián se casó por bienes separados. Ellos tenían temas y tampoco me corresponde ventilarlos o decirlos”.

Marco Chacón y Maribel Guardia se mantienen en constantes polémicas con Imelda Tuñón. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue la relación de Julián Figuroa e Imelda Garza Tuñón?

2013: Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa

Meses después comenzaron su relación amorosa.

Mayo de 2017: nació su primogénito.

Agosto de 2017: se casaron por lo civil en Monterey, en un evento privado con muy pocos invitados.

Agosto de 2022: se dijo que Julián fue infiel y que Imelda le advirtió que si no cambiaba, se divorciaban.

9 de abril de 2023: fallece Julián debido a un infarto de miocardio. No hubo funeral. Fue cremado y sus restos reposan en casa de su mamá.

Enero de 2025: inició la guerra mediática entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia por la custodia del hijo de Julián y el testamento del cantante.

Imelda Tuñón y Julián Figueroa tuvieron una relación desde 2013 hasta que el cantante murió. / Redes sociales

¿Quién es Nagibe Abbud?

Nagibe Abbud es sobrina de Omar Chaparro

Incursionó en televisión, cine y teatro desde los 15 años.

Debutó en la obra Cenicienta.

Participó en los unitarios: La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Esta historia me suena, y trabajó en la telenovela La reina soy yo.

Actuó en la cinta La rebelión de los godínez, y en la serie Señorita 89.

También es influencer.

Estuvo en los grupos The trafic y Finnix Pop, junto con Ime Tuñón. Después, se lanzó como solista.

