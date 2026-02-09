Imelda Tuñón sostiene acusaciones contra José Manuel Figueroa por presunto abuso a Julián: “Sufrió mucho”

Hace unos días, Imelda Tuñón volvió a encender las redes sociales tras la filtración de una conversación telefónica en la que acusó a José Manuel Figueroa de que presuntamente habría abusado de Julián Figueroa cuando era niño. Las explosivas declaraciones se difundieron a través de un audio publicado en la cuenta de Instagram La reina venenosa.

Ante la polémica, José Manuel Figueroa arremetió contra Imelda Tuñón y, en entrevista con Javier Ceriani, aseguró que ya estaba consultando a sus abogados por lo que calificó como “mentiras muy graves”.

Incluso, advirtió que emprendería acciones legales en su contra: “Si yo tengo la posibilidad de chingar... legalmente, lo voy a hacer. Eso es un hecho”, expresó.

Por su parte, Imelda generó aún más sorpresa, pues en un principio afirmó que el audio había sido manipulado con inteligencia artificial. Sin embargo, más tarde reconoció ante Gustavo Adolfo Infante que se trataba de una conversación real sobre un hecho que no podía desmentir

También señaló que Julián sufrió mucho por este presunto episodio y que, por respeto a su memoria, prefería no profundizar en el tema.

Mira: Julián Figueroa murió con una gran pena, ¿por culpa de Imelda Tuñón?,revela numerólogo

José Manuel Figueroa, Julián Figueroa e Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre el supuesto abuso de José Manuel Figueroa presuntamente a Julián Figueroa?

El pasado jueves 5 de febrero se filtró una conversación en la cual Imelda Tuñón asegura que Julián Figueroa presuntamente habría sido víctima de abuso presuntamente por parte de su hermano José Manuel Figueroa.

“El tema de la violación es un descuido muy fuerte de ella. Mi mamá estaba llorando conmigo. Ella no se llevaba tan bien con Julián porque vio muchas veces cómo me agredió, pero el otro día se puso a llorar conmigo y me dijo: ‘¿Cómo es posible que una madre no haga nada?’ Mi mamá tiene tres hijos y me dijo: ‘No me imagino que un hijo mío llegue y me diga: “mamá, me violaron”, y que se sepa quién fue, porque se sabe que fue José Manuel, su hermano lo vio… y que no haya hecho nada’”, se escucha en el audio que se le atribuye a Imelda Garza Tuñón.

En la grabación Imelda Tuñón lanzó otra explosiva declaración y se escucha que Maribel Guardia supuestamente estaría al tanto de la situación, pero presuntamente habría preferido quedarse callada para evitar conflictos con la familia

“Me dice: ‘Yo hubiera ido y le saco los ojos’ pero por no meterse en problemas con la familia se quedo callada. Y lo protege, protege al hombre que atacó a su hijo, eso no esta bien”, sostiene el audio que se le atribuye a Imelda Tuñón.

Imelda Tuñón acusa en audio filtrado a José Manuel Figueroa de abusar de Julián Figueroa. / Captura de pantalla: La reina venenosa

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre el audio filtrado y su declaración sobre José Manuel Figueroa?

Por su parte, Imelda Tuñón generó confusión en un inicio al afirmar que el audio podría haber sido creado con inteligencia artificial. Sin embargo, más tarde reconoció ante Gustavo Adolfo Infante que sí se trataba de una conversación real y sostuvo su postura.

“No me gustaría decir su nombre. Me estuvieron preguntando por el audio y no quise hablar para no meterme en problemas…tú tenías estas conversación, no se te informó que no se podía compartir, tu como periodista tenías que informar y yo solo tuve una conversación, pero no lo puedo desmentir porque sí pasó”, declaró.

Mira: Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa con desgarrador mensaje en medio de señalamientos de Imelda Tuñón

Imelda Tuñón / Imelda Tuñón

Imelda Tuñón dice que Julián Figueroa sufrió por el abuso de José Manuel Figueroa

Imelda Tuñón explicó que, según su versión, Julián Figueroa presuntamente habría compartido este episodio con personas cercanas.

“Se lo dijo a su mamá, a dos de sus hermanas, a muchos amigos suyos. Uno de ellos incluso está dispuesto a hablar”, comentó.

También aseguró que se trata de un tema sumamente íntimo y doloroso, por lo cual ya no hablará más de esa situación.

“Es algo muy íntimo que él quiso compartir. Preferiría que no se toque este tema. Es algo del pasado de una persona que ya no está, no se puede defender. Yo solo estaba platicando y lo que dije no lo puedo desmentir, porque no puedo mentir”, expresó.

Finalmente, Imelda Tuñón lamentó la situación y afirmó que Julián sufrió mucho por este presunto episodio.

“Es una lástima, es algo que él sufrió mucho. Él ya no está para defenderse y nadie lo defendió tampoco”, concluyó.

Mira: Desmienten a Imelda Tuñón sobre la muerte de Julián Figueroa; vendedor del implante de naltrexona da detalles