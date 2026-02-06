Desmienten a Imelda Tuñón sobre la muerte de Julián Figueroa; vendedor del implante de naltrexona da detalles

La muerte de Julián Figueroa, ocurrida el 9 de abril de 2023, es objeto de diversas especulaciones, no solo sobre su relación con Imelda Garza Tuñón, sino también sobre las causas de su fallecimiento.

Según los informes oficiales, el hijo de Maribel Guardia y Julián Figueroa murió a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Recientemente por las declaraciones de Imelda Garza Tuñón surgieron rumores relacionados con un implante de naltrexona y el fallecimiento del cantante, los cuales ya fueron desmentidos por el vendedor del implante. Te contamos los detalles.

El vendedor del implante de naltrexona desmiente que el tratamiento haya causado la muerte de Julián Figueroa. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Imelda Garza Tuñón sobre la muerte de Julián Figueroa?

Imelda Garza Tuñón habló sobre el implante de naltrexona que le colocaron a Julián Figueroa a principios de 2023. A través de sus redes sociales, señaló a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, y aseguró que fue él quien habría presuntamente obligado al cantante a colocarse un implante de naltrexona, un tratamiento utilizado para tratar adicciones.

Según la versión de Imelda Tuñón, este procedimiento le habría generado a Julián secuelas de salud que incluyeron convulsiones y parálisis, situación que, asegura, culminó en su fallecimiento. “El imb*cil de Marco le puso un implante de naltrexona a principios del 2023 y no dejó que hiciera la terapia. Julián siguió con las sustancias, primero vinieron las convulsiones, luego parálisis de la mitad del cuerpo y, al final, el infarto. Me dejó sin marido y sin papá para mi hijo”, expresó en sus declaraciones.

La actriz también señaló que, durante este proceso, Maribel Guardia nunca le creyó completamente lo que estaba ocurriendo con Julián. “Es espantoso, y su mamá me decía que no lo provocara pero que le dijera todo lo que hacía, y cuando le decía, no me creía, llegué a pesar 43 kilos”, añadió, detallando cómo vivió de manera directa los efectos que ella atribuye al implante y la situación del cantante.

Vendedor del implante de naltrexona aclara su uso y rechaza acusaciones por caso Julián Figueroa. / Foto: Redes sociales

¿El implante de naltrexona provocó la muerte de Julián Figueroa?

El presunto vendedor del implante al que se refiere Imelda Garza Tuñón habló en una entrevista con Javier Ceriani para aclarar los señalamientos sobre la relación entre el procedimiento y la muerte de Julián Figueroa. Explicó que el cantante ya había estado internado 35 días en una clínica de la Ciudad de México antes de recibir el implante, y que este dispositivo se coloca de manera segura y se utiliza también en Estados Unidos.

El vendedor precisó que el implante había sido colocado tres meses antes del fallecimiento de Julián y que, para ese momento, su efecto ya había vencido. “El punto es que no entro yo porque el implante pasaron muchos meses, ya ni siquiera es factible, hasta su deceso, no sé por qué involucran el implante si no tiene nada que ver por el tiempo… los implantes tienen tiempo de vida y duración, hay de tres y de seis meses, él tenía de tres, incluso ni por el tiempo”, señaló.

Sobre la versión de que el implante presuntamente habría provocado un ataque al corazón, el vendedor aseguró que esto es muy poco probable. “(El implante) no provoca un ataque… Tuvo que haber sido de inmediato en el momento, puede haber un síndrome de abstinencia, pero no tiene nada que ver, es inmediato. La naltrexona es un antagonista de los opioides”, explicó el vendedor del procedimiento.

Caso Julián Figueroa: vendedor del implante desarma versión de Imelda Tuñón. / Foto: Redes sociales

¿Qué es la naltrexona?

Según diversas instituciones médicas, la naltrexona, que utilizó Julián Figueroa, es un medicamento utilizado como parte de un tratamiento farmacológico para la dependencia de opiáceos y alcohol. Su aplicación está indicada en pacientes que ya han pasado por un proceso de desintoxicación, es decir, que no se encuentran bajo los efectos activos de estas sustancias al momento de iniciar el tratamiento. Su objetivo principal es apoyar la abstinencia dentro de un esquema médico supervisado.

Este fármaco puede administrarse en distintas presentaciones, entre ellas el implante subcutáneo, el cual libera una dosis continua de naltrexona durante un periodo determinado. Su función es bloquear los receptores de opiáceos en el organismo, por lo que, en caso de que la persona consuma drogas durante el tratamiento, no experimenta los efectos habituales de estas sustancias. Esto busca reducir la respuesta del cuerpo ante el consumo y disminuir la probabilidad de recaída.

De acuerdo con información médica especializada, la naltrexona no genera dependencia física, lo que permite su uso repetido sin riesgo de adicción. En cuanto a los efectos secundarios, la National Library of Medicine de Estados Unidos señala que el medicamento tiene un perfil de seguridad establecido y que puede provocar síntomas como:



Dolor de cabeza

Náuseas

Vómitos

Disforia, los cuales suelen presentarse de manera leve en algunos pacientes.

