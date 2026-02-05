Examiga de Imelda Garza Tuñón dice que la cantante golpeaba a su hijo tras polémico video: “Hay cosas peores”

Nagibe Abbud, quien en el pasado mantuvo una relación de amistad con Imelda Garza Tuñón, acusó a la cantante y exnuera de Maribel Guardia de presuntamente haber agredido físicamente a Julián Figueroa y a su hijo tras la difusión del polémico video de la discusión de la pareja, ¿Qué pasó? Te contamos los detalles.

Polémica por declaraciones de examiga de Imelda Garza Tuñón: Nagibe Abbud menciona violencia y más videos. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Imelda Garza Tuñón y Julián Figuroa en el video?

Imelda Garza Tuñón habló sobre el video que fue difundido recientemente por Javier Ceriani y que generó diversas reacciones en redes sociales. En entrevista con medios, la actriz y cantante explicó el contexto en el que fue grabado el material y aseguró que dicho video salió de un celular al que, tras la muerte de Julián Figueroa, presuntamente solo Marco Chacón tenía acceso. “Ese teléfono de donde se saca ese video, que aparte está sacado de contexto y no se pone completo, solamente lo tenía el señor Marco Chacón y solamente él tenía la clave porque yo se la di”, afirmó.

En ese mismo espacio, Garza Tuñón detalló qué decidió conservar y qué eliminar después del fallecimiento de Julián Figueroa. Según relató, borró todo el contenido que tenía de él, excepto algunas fotografías relacionadas con un episodio previo a lo que se observa en el video.

Sobre los hechos registrados, Imelda Garza Tuñón narró que la discusión que comenzaron “en un restaurante, empezamos a discutir, me retiro del restaurante, sale y me persigue a la calle y me pega en la cara”. Añadió que, tras regresar a su casa, se encontraba llorando mientras se arreglaba para un evento. “No entiendo por qué publicar eso, que nos deja mal a los dos, no solamente a Julián, o sea, nos deja mal a los dos”, detalló Garza Tuñón.

Nagibe Abbud revive la polémica al hablar de presunta violencia de Imelda Tuñón contra Julián Figueroa y su hijo. / Foto: Redes sociales / @imetunon / @julian_f.f / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Nagibe Abbud sobre su examiga, Imelda Garza Tuñón?

Nagibe Abbud habló sobre los señalamientos que ha hecho en torno a presuntos episodios de violencia que, asegura, presenció en el entorno de Imelda Garza Tuñón. Al referirse a los videos que han circulado recientemente, señaló que ya había tenido conocimiento previo de ese material y explicó que su preocupación viene de tiempo atrás. “Ya había visto parte de estos videos, por eso estábamos tan preocupados. Así salgan más videos, inclusive hay cosas peores… pueden salir cosas peores”, afirmó.

En entrevista con Javier Ceriani, Abbud sostuvo que, desde su perspectiva, las pruebas no modificarían la postura de la exnuera de Maribel Guardia. “Así le presentemos las pruebas así en la cara y le digamos: ‘Imelda, necesitas ayuda’, ella no lo va a aceptar”, expresó, y añadió que, a su juicio, negar los hechos ha sido una constante. “Para ella es más fácil negarlo y decir que todos estamos en su contra, cuando es evidente que los únicos que hemos estado preocupados por los niños somos nosotros”, dijo.

Abbud también detalló presuntos actos de violencia que, según afirmó, presenció de manera reiterada. “Muchísimas veces toma alcohol y la vi peor usando drogas… Imelda cuando toma drogas le empieza a pegar a todo el mundo. Le pegó muchas veces a Julián enfrente de mí, le pegó inclusive al niño chiquito”, declaró.

Explota la polémica: examiga de Imelda Garza Tuñón dice que golpeaba a su hijo. / Foto: Redes sociales

Nagibe Abbud reitera que Imelda Tuñón consume sustancias

Nagibe Abbud habló sobre el comportamiento que, según su testimonio, observó en Imelda Garza Tuñón durante el tiempo que convivieron. De acuerdo con sus declaraciones, aseguró que los episodios de violencia que presenció coincidían con el consumo de alcohol o drogas. “Imelda cambia totalmente con alcohol o con drogas. Yo cuando la vi con violencia y con golpes, y también con violencia verbal, era cuando tenía alcohol o cuando estaba empastillada”, expresó.

Añadió que ese cambio también ocurría cuando ingería pastillas cuyo origen desconocía: “Cuando tomaba pastillitas, que no sé qué eran, también cambiaba, o cuando se drogaba”.

En ese contexto, Abbud se refirió a las versiones que señalan a Julián Figueroa como consumidor de drogas y negó haberlo visto en esa situación. “Todo el tiempo que conocí a Julián, te juro por Dios que jamás lo vi drogado porque él era el que cuidaba a Imelda”, mencionó.

Señaló que ha mantenido la misma versión porque, dice, habla desde lo que vivió directamente, pese a que la acusan de cambiar lo que dice.

Nagibe Abbud también aseguró que, desde su experiencia, Julián Figueroa intentó durante mucho tiempo mantener su matrimonio con Imelda Tuñón y relató que, cuando le preguntaban por qué insistía en salvar la relación, su respuesta era clara: “Decía que era por el niño. Julián siempre quiso rescatar todo por el niño, pero ya al final no había nada que rescatar”.

Finalmente Abbud explicó que, según su relato, el proceso de divorcio ya estaba en marcha cuando Julián Figueroa comenzó a documentar lo que ocurría en su relación porque se lo pidieron Marco Chacón y Maribel Guardia: “Le dijeron: ‘Tienes que empezar a grabar todo porque Imelda se golpea y está diciendo que le estás golpeando tú’”, recordó.

Aseguró que esa decisión se tomó cuando la separación ya era inminente. “Era cuando ya se iba a divorciar, pero al final no se divorció porque se fue de este mundo. Esa es la realidad”.

