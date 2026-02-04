¿Qué es el Implante de naltrexona y cuáles son sus riesgos? Este es tratamiento del hijo de Maribel Guardia

El nombre de Julián Figueroa volvió a ocupar titulares luego de que su viuda, Imelda Tuñón, realizara nuevas declaraciones públicas relacionadas con el proceso de rehabilitación que atravesó el cantante antes de su fallecimiento. En el centro de la controversia se encuentra el implante de naltrexona, un tratamiento médico utilizado para combatir las adicciones y que, de acuerdo con Tuñón, habría influido de manera negativa en la salud del hijo de Maribel Guardia.

Imelda Tuñón y Julián Figueroa / Redes sociales

¿Qué denunció Imelda Tuñón sobre el tratamiento de Julián Figueroa?

Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, señaló públicamente a Marco Chacón como presunto responsable de haber suministrado el implante de naltrexona al cantante a principios de 2023. Según sus declaraciones, el procedimiento se habría realizado sin que se permitiera a Figueroa continuar con terapia especializada.

En sus publicaciones, Tuñón afirmó que, tras la colocación del implante, Julián presuntamente continuó consumiendo sustancias y presentó una serie de complicaciones de salud. Entre los síntomas mencionados se encuentran convulsiones, parálisis parcial del cuerpo y, finalmente, un infarto que derivó en su fallecimiento.

Estas declaraciones surgieron en medio de una disputa más amplia, que también involucra la difusión de un video grabado meses antes de la muerte del cantante. En dicho material, se observa un altercado entre Tuñón y Figueroa, donde la actriz aparece golpeándose la cabeza contra el suelo mientras el cantante niega haberle causado las lesiones.

Tras la difusión del video, Imelda Tuñón advirtió que podría emprender acciones legales, amparándose en la Ley Olimpia, al considerar que se trata de material íntimo compartido sin su consentimiento.

Marco Chacón le responde a Imelda Tuñón tras acusarlo de haber matado a Julián Figueroa / Redes sociales

¿Qué es el implante de naltrexona, el cual se puso Julián Figueroa, y para qué se utiliza?

La naltrexona es un medicamento que se emplea principalmente en el tratamiento de la dependencia al alcohol y a ciertas drogas, especialmente los opioides. Su uso fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en 1985, y desde entonces forma parte de distintos esquemas terapéuticos enfocados en la rehabilitación de personas con adicciones.

Este fármaco actúa bloqueando los receptores opioides en el cerebro, lo que reduce los efectos placenteros de sustancias como la heroína y disminuye el deseo de consumo. La naltrexona puede administrarse en distintas presentaciones, como comprimidos de uso diario, inyecciones mensuales o mediante un implante subcutáneo.

El implante de naltrexona es un dispositivo médico que se coloca debajo de la piel y libera el medicamento de forma continua durante un periodo que puede variar entre uno y seis meses. Esta modalidad busca garantizar una liberación constante del fármaco y evitar omisiones en la toma, uno de los principales retos en los tratamientos contra las adicciones.

¿Cuáles son los riesgos y efectos secundarios de la naltrexona?

De acuerdo con Mayo clinic, la naltrexona es considerada un medicamento seguro cuando se administra bajo supervisión médica y como parte de un tratamiento estructurado. Entre sus principales beneficios se encuentra la reducción de recaídas en personas con dependencia al alcohol o a drogas, así como el hecho de que no genera dependencia física.

No obstante, como cualquier fármaco, su uso puede estar asociado a ciertos efectos secundarios. Entre los más comunes se reportan náuseas, dolor de cabeza, mareos y fatiga. En algunos casos menos frecuentes, se han observado alteraciones en la función hepática, por lo que suele recomendarse un monitoreo constante del hígado durante el tratamiento.

La supervisión médica resulta clave para evaluar la respuesta del paciente, detectar posibles reacciones adversas y ajustar el tratamiento en caso necesario. Especialistas señalan que la naltrexona no sustituye la terapia psicológica ni otros apoyos fundamentales en los procesos de rehabilitación, sino que forma parte de un abordaje integral.

En el contexto del caso de Julián Figueroa, el debate público ha puesto nuevamente sobre la mesa la importancia de la atención médica especializada, el seguimiento continuo y la correcta implementación de tratamientos contra las adicciones, especialmente cuando se trata de figuras públicas cuya vida personal suele estar bajo constante escrutinio.

