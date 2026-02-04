Violeta Isfel pide a Imelda Garza Tuñón parar la guerra vs Maribel Guardia y tomar terapia: “niño alienado”

La disputa familiar que rodea a Maribel Guardia, Imelda Tuñón y el pequeño hijo de Julián Figueroa sigue generando reacciones dentro del mundo del espectáculo. Ahora fue Violeta Isfel quien decidió dar su postura sobre el tema, luego de que resurgiera la polémica por un video que muestra una fuerte discusión entre Imelda y Julián Figueroa, en el que ella aparece lastimándose a sí misma.

La actriz Violeta Isfel, quien ha convivido de cerca con la costarricense Maribel Guardia por su trabajo en teatro, no dudó en hablar sobre la situación del menor, los vínculos familiares y la tensión que se ha hecho pública. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas, especialmente porque mencionó un término delicado al referirse al niño.

Violeta Isfel y Maribel Guardia

¿Qué dijo Violeta Isfel sobre Maribel Guardia y su nieto en medio del conflicto familiar?

Violeta Isfel dejó claro que, desde su perspectiva, Maribel Guardia ha manejado la situación con respeto y pensando en el bienestar de su nieto. La actriz resaltó el amor de abuela que la también cantante ha mostrado pese a la distancia.

“Lo está haciendo perfectamente bien, ella está siendo respetuosa, yo sé que extraña muchísimo a su nieto, pero sabe perfectamente que el lugar que ella tiene en este momento es como su abuela”, declaró ante medios.

Según su visión, aunque el niño debe estar con su madre, eso no significa borrar otras figuras clave en su vida. Para la actriz, el equilibrio emocional de José Julián también depende de mantener sus vínculos afectivos.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales y Canva

¿Qué quiso decir Violeta Isfel con “alienación parental” en la polémica Imelda Tuñón vs Maribel Guardia?

Uno de los momentos más contundentes en las declaraciones de Violeta Isfel llegó cuando reveló que, después de ver el video donde el menor le dice a Imelda Tuñón, que no perdona a su abuela porque lo separó de su mamá, percibió señales preocupantes que no pudo pasar por alto.

“El último video que vi con el nene, yo estoy viendo a un niño alienado, así se llama legalmente, alienación, y creo que eso es delicadísimo, porque yo que fui mamá sola, como lo repito, jamás en la vida le hablé mal a mi hijo de su papá”, expresó.

El término alienación parental suele usarse para describir situaciones en las que un menor es influenciado para rechazar a uno de sus padres o familiares. Aunque Isfel habló desde su percepción personal y no como especialista, sus palabras encendieron aún más la conversación pública sobre el entorno emocional del pequeño.

Su testimonio también estuvo cargado de experiencia propia, al recordar que ella crió a su hijo sola sin interferir en la relación paterna, lo que dejó ver que habla desde una vivencia íntima y no sólo como observadora.

Imelda Tuñón quedaría fuera de La casa de los famosos por esta importante razón. / Redes sociales

¿Qué consejo le dio Violeta Isfel a Imelda Tuñón?

Más allá de señalar situaciones, Violeta Isfel hizo un llamado directo a Imelda Garza Tuñón, centrado en la salud emocional y la necesidad de frenar el conflicto.

“Yo sí invitaría a la mamá, ella necesita ordenarse con ella misma, ya dejar la guerra, dejar la pelea, que si el dinero, y mira que hablo de lo que está encima que todos conocemos, no conozco el contexto”, comentó.

Para la actriz, buscar apoyo profesional podría ayudar a estabilizar la situación. Incluso consideró que, si fuera necesario mientras se atiende ese proceso, el menor podría estar en un entorno que ella considera seguro.

“Poner orden y si eso implicara que en ese tiempo necesitara dejar a su hijo en un lugar seguro, Maribel es una opción excepcional”, finalizó.

Así fue como lo dijo Violeta Isfel: